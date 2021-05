Allegri wraca do Juventusu - zgodnie przekazali specjalizujący się w transferach dziennikarze Gianluca Di Marzio oraz Fabrizio Romano.

"Porozumienie zostało osiągnięte, a Andrea Pirlo zostanie zwolniony w ciągu następnych kilku godzin" - poinformował drugi z nich.



Allegri wraca do Juventusu

Jak dodał, Allegri wciąż był gotowy związać się z Realem Madryt, ale "Królewscy" zwlekali z podjęciem decyzji, choć Zinedine Zidane zakomunikował już swoją chęć odejścia.

Allegri był już trenerem Juventusu w latach 2014-19. Za każdym razem zdobywał z klubem mistrzostwo Włoch. Do pięciu tytułów mistrzowskich dorzucił także cztery Puchary Włoch oraz dwa Superpuchary.

Wcześniej 53-letni Włoch pracował jako m.in. jako trener AC Milan, Cagliari Calcio, czy Sassuolo.



Ostatni sezon był dla "Starej Damy" najgorszy od wielu lat. Drużyna pod wodzą debiutującego na ławce trenerskiej Andrei Pirlo po raz pierwszy od 2011 roku nie sięgnęła po mistrzostwo Włoch. Co więcej, do ostatniej kolejki nie była pewna gry w Lidze Mistrzów, co zagwarantowała jej dopiero wpadka SSC Napoli w ostatniej kolejce.

