Juventus Turyn z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonał 2-1 Lazio Rzym w hitowym spotkaniu 34. kolejki Serie A. Obie bramki dla Juventusu zdobył Cristiano Ronaldo, dla Lazio trafił Ciro Immobile. Obaj mają już na koncie po 30. ligowych bramek i tracą tylko cztery gole do Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji Złotego Buta. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Aleksandar Vuković: Zastałem Legię drewnianą, zostawiam murowaną. Wideo TV Interia

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Lazio przez długi czas było drużyną, która starała się dotrzymać kroku Juventusowi w ligowej tabeli. Po wznowieniu rozgrywek rzymianie stracili jednak kilka ważnych punktów. "Stara Dama" jest coraz bliżej zapewnienia sobie tytułu, prowadząc w tabeli Serie A z przewagą ośmiu punktów nad drugim Interem Mediolan.

Reklama

W tle wyścigu o mistrzostwo Włoch toczy się rywalizacja o koronę króla strzelców, a także Złotego Buta. W tej klasyfikacji prowadzi na razie Robert Lewandowski (34 bramki), ale po piętach depczą mu właśnie napastnicy Juventusu Cristiano Ronaldo i Ciro Immobile. Obaj po dzisiejszym spotkaniu mają na koncie po 30 bramek.

Pierwsze minuty upłynęły w dość spokojnym tempie, ale w 11. minucie "Juve" było bardzo bliskie wyjścia na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Paulo Dybali piłkę głową zgrał Matthijs De Ligt, a Alex Sandro także głową uderzył piłkę w słupek.



Podobną szansę miał po kilku minutach Cristiano Ronaldo - dośrodkowanie okazało się jednak dla Portugalczyka odrobinę za wysokie.



"Stara Dama" miała optyczną przewagę, ale Lazio broniło się mądrze. Dopiero po pół godzinie w polu karnym trochę przestrzeni miał Aaron Ramsey, ale łatwo stracił piłkę. Będący obok Ronaldo aż chwycił się za głowę.

Lazio przebudziło się dopiero pod koniec pierwszej połowy. Z pozoru w niegroźnej sytuacji z dystansu uderzył Ciro Immobile i tym razem to Wojciecha Szczęsnego uratował słupek!

Groźnie pod bramką gości zrobiło się kilkadziesiąt sekund po przerwie. Ronaldo oddał dwa strzały - drugi leżąc już na ziemi - i gdyby nie stojący na linii bramkowej obrońca, "Stara Dama" prowadziłaby 1-0.



Co się odwlecze, to nie uciecze. Niemal w kolejnej akcji strzał Ronaldo ręką zablokował obrońca Lazio - dokładnie na linii pola karnego. Sędzia po analizie VAR podyktował rzut karny, a sam CR7 bez problemu zamienił go na bramkę.

W kolejnej akcji Luiz Felipe, obrońca Lazio, popełnił koszmarny błąd. Stracił piłkę w taki sposób, że Dybala i Ronaldo biegli sami na bramkarza rywala! Argentyńczyk wyłożył piłkę Portugalczykowi na pustą bramkę i Ronaldo strzelił już swojego 30. gola w sezonie. Juventus prowadził 2-0.



W 66. minucie CR7 mógł mieć już na koncie hat-tricka. Po kolejnym dobrym podaniu Dybali strzał Portugalczyka z głowy zatrzymał się na poprzeczce.

Juventus zmierzał po pewne zwycięstwo, ale na niespełna 10 minut przed końcem Leonardo Bonucci dał się zaskoczył Ciro Immobile i sfaulował napastnika rywali we własnym polu karnym! Do piłki podszedł sam poszkodowany i trafił do bramki. Lazio zmniejszyło straty na 1-2, a Immobile, podobnie jak wcześniej Ronaldo, zdobył 30. ligową bramkę.



"Stara Dama" zdołała utrzymać prowadzenie do końca spotkania. Juventus prowadzi w tabeli z ośmioma punktami przewagi nad drugim Interem Mediolan. Lazio zajmuje czwarte miejsce.

34. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-20 21:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: D. Orsato STATYSTYKI Juventus Turyn Lazio Rzym 2 1 Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 14 8 Strzały na bramkę 9 4 Rzuty rożne 4 7 Faule 16 15 Spalone 1 1

Juventus Turyn - Lazio Rzym 2-1 (0-0)



Bramka: 1-0 Ronaldo (51. - z rzutu karnego), 2-0 Ronaldo (54.) 2-1 Immobile (83. - z rzutu karnego).





2 1 Juventus Turyn Lazio Rzym Szczęsny Sandro Bonucci de Ligt Costa Bentancur Cuadrado Rabiot Ramsey Dybala Ronaldo 2 Strakosha Acerbi Anderson Bastos Felipe Cataldi Lazzari Milinković-Savić Parolo Caicedo Immobile SKŁADY Juventus Turyn Lazio Rzym Wojciech Szczęsny Thomas Strakosha 60′ 60′ . Alex Sandro Francesco Acerbi 82′ 82′ Leonardo Bonucci 37′ 37′ 66′ 66′ Djavan Anderson Matthijs de Ligt Bartolomeu Jacinto Quissanga 57′ 57′ . Douglas Costa 89′ 89′ Luiz Felipe Ramos Marchi Rodrigo Bentancur 75′ 75′ Danilo Cataldi Juan Cuadrado 89′ 89′ Manuel Lazzari Adrien Rabiot Sergej Milinković-Savić 57′ 57′ Aaron Ramsey Marco Parolo 89′ 89′ Paulo Dybala 66′ 66′ Felipe Caicedo 51′ (k.), 54′ 51′ (k.), 54′ Cristiano Ronaldo 83′ (k.) 83′ (k.) Ciro Immobile REZERWOWI Gianluigi Buffon Guido Guerrieri Carlo Pinsoglio Silvio Proto 57′ 57′ 88′ 88′ Danilo Nicolò Armini Wesley David de Oliveira Andrade 89′ 89′ Luca Falbo Merih Demiral 66′ 66′ Denis Vavro 89′ 89′ Daniele Rugani 75′ 75′ André Anderson Pomilio Lima da Silva 57′ 57′ Blaise Matuidi 66′ 66′ Bobby Adekanye Simone Muratore 89′ 89′ Raul Moro Prescoli Miralem Pjanić Gonzalo Higuain Marco Olivieri Luca Zanimacchia