Derby Włoch dla Juventusu! Podopieczni Maurizio Sarriego pokonali Inter 2-0 i powrócili tym samym na fotel lidera Serie A. Ozdobą meczu było trafienie Paulo Dybali, a całe spotkanie w barwach "Bianconerich" rozegrał Wojciech Szczęsny.

Tegoroczne Derby d’Italia zostały rozegrane w zupełnie innej atmosferze, niż można było przypuszczać na początku roku. Spotkanie nie było zdominowane przez powrót Antonio Conte i Beppe Marotty na Allianz-Arena. W centrum było oczywiście zamieszane związane z terminarzem i epidemią koronawirusa.

Ostatnie dni przynosiły bardzo dużo sprzecznych informacji kiedy i w jakich okolicznościach miałoby został rozegrane spotkanie pomiędzy Juventusem a Interem. Włodarze "Nerazzurrich" nie przebierali w słowach, choć ostateczna decyzja zdawała się być rozsądna.

Mecz został rozegrany przy pustych trybunach i jak napisali dziennikarze "La Gazzetty dello Sport", Cristiano Ronaldo i Romelu Lukaku "mieli przerwać ciszę".

W pierwszej połowie niestety im się to nie udało i zawodnicy zeszli do szatni przy bezbramkowym remisie. Spotkanie było prowadzone w bardzo przyzwoitym tempie, ale żadna ze stron nie mogła celebrować zdobytego gola.

Optycznie lepiej prezentowali się piłkarze Juventusu, którzy również częściej zmuszali do pracy powracającego po kontuzji Samira Handanovicia.

Na pierwszą bramkę w tym spotkaniu musieliśmy poczekać do 55. minuty. Blaise Matuidi popędził boczną strefą boiska i zagrał w pole karne. Piłkę wybił Alessandro Bastoni, ale zrobił to na tyle niefortunnie, że ta spadła pod nogi Aarona Ramsey’a. Były zawodnik m.in. Arsenalu wiedział co z nią zrobić i płaskim strzałem umieścił w siatce.

Juventus przeważał i po chwili potwierdził to kolejnym trafieniem. Paulo Dybala otrzymał dobre podanie z głębi boiska od Rodrigo Bentancura. Argentyńczyk efektownie przyjął piłkę, gubiąc Ashley’a Younga i zagrał do Ramsey’a. Pomocnik Juve szybko odegrał futbolówkę do Dybali, który dryblingiem zmylił obrońców i strzałem zewnętrzną częścią buta dopełnił formalności.

Tym samym Dybala został pierwszym piłkarzem od sezonu 2013/2014, który strzelał bramki w obu meczach Juventusu z Interem (wcześniej udało się to Arturo Vidalowi).

Inter mógł odpowiedzieć już po chwili. Matias Vecino wpadł w pole karne i zagrał do Christiana Eriksena. Duńczyk momentalnie oddał strzał, jednak nie zagroził poważniej bramce Wojciecha Szczęsnego.

W samej końcówce meczu bliski zdobycia bramki był Ronaldo. Portugalczyk wpadł w pole karne i kąśliwie uderzył po ziemi. Pędząca futbolówka poszybowała tuż obok bramki Interu.

PA



26. kolejka Włochy - Serie A

2020-03-08 20:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: M. Guida Juventus Turyn Inter Mediolan 2 0 DO PRZERWY 0-0 A. Ramsey 54' P. Dybala 67'

2 0 Juventus Turyn Inter Mediolan Szczęsny Sandro Bonucci de Ligt Costa Bentancur Cuadrado Matuidi Ramsey Higuain Ronaldo Handanovicz Bastoni de Vrij Szkriniar Young Barella Brozović Candreva Vecino Lukaku Martínez SKŁADY Juventus Turyn Inter Mediolan Wojciech Szczęsny Samir Handanovicz 77′ 77′ . Alex Sandro Alessandro Bastoni Leonardo Bonucci Stefan de Vrij Matthijs de Ligt 63′ 63′ Milan Szkriniar 59′ 59′ . Douglas Costa Ashley Young Rodrigo Bentancur 59′ 59′ Nicolò Barella Juan Cuadrado 79′ 79′ Marcelo Brozović Blaise Matuidi 74′ 74′ Antonio Candreva 54′ 54′ Aaron Ramsey 71′ 71′ Matias Vecino 80′ 80′ Gonzalo Higuain 77′ 77′ Romelu Lukaku 87′ 87′ Cristiano Ronaldo Lautaro Javier Martínez REZERWOWI Gianluigi Buffon Tommaso Berni Carlo Pinsoglio 79′ 79′ Daniele Padelli Giorgio Chiellini Kwadwo Asamoah Danilo Cristiano Biraghi 77′ 77′ Mattia De Sciglio Danilo D'Ambrosio Daniele Rugani Diego Godin Sami Khedira Andrea Ranocchia Miralem Pjanić 59′ 59′ Christian Eriksen Adrien Rabiot 74′ 74′ Roberto Gagliardini 80′ 80′ Federico Bernardeschi Borja Valero 59′ 59′ 67′ 67′ Paulo Dybala Sebastiano Esposito 77′ 77′ Alexis Sanchez

STATYSTYKI Juventus Turyn Inter Mediolan 2 0 Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 14 8 Strzały na bramkę 5 2 Rzuty rożne 5 4 Faule 8 15 Spalone 1 0