Juventus Turyn zremisował 0-0 z Interem Mediolan w rewanżowym spotkaniu półfinału Pucharu Włoch. W pierwszym spotkaniu 2-1 zwyciężyła "Stara Dama" i to ona zapewniła sobie awans do finału.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Juventus Turyn - AS Roma 2-0. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Puchar Włoch: wyniki, drabinka, strzelcy, terminarz



Reklama

Półfinały Pucharu Włoch są jedynym szczeblem rozgrywek, w których o awansie decyduje dwumecz. W pierwszym spotkaniu lepszy okazał się Juventus, a obie bramki dla zespołu z Turynu zdobył Cristiano Ronaldo.

Zwycięzca dwumeczu w finale zmierzy się z wygranym pojedynku SSC Napoli - Atalanta Bergamo. W pierwszym spotkaniu między tymi drużynami padł remis 0-0.

Początek meczu był z obu stron spokojny. Juventus wiedział, że nie musi forsować tempa gry, a Inter nie zamierzał przedwcześnie odkrywać wszystkich kart.



W 10. minucie piłkarze Interu domagali się podyktowania rzutu karnego po tym, jak w polu karnym efektownie padł Lautaro Martinez. Był kontakt między nim a Bernardeschim, ale według arbitra niewystarczający, by odgwizdać "jedenastkę".

Gospodarze najwięcej problemów mieli w upilnowaniem Achrafa Hakimiego. W 24. minucie bardzo brzydkim faulem tuż przed polem karnym na Hakimim ratował się Alex Sandro, za co został ukarany żółtą kartką. Prawdopodobnie jednak uchronił swoją drużynę przed stratą bramki.



Juventus zaatakował dopiero pod koniec pierwszej połowy. Uaktywnił się Cristiano Ronaldo, który groźnie uderzał z rzutu wolnego, a chwilę później oddał płąski strzał z ostrego kąta. Uderzenie nogami odbił Samir Handanović.

Drugą połowę "Stara Dama" rozpoczęła od akcji, która powinna dać jej prowadzenie. W ostatniej fazie Dejanowi Kulusevskiemu zabrakło jednak spokoju i atak spalił na panewce.



W jeszcze lepszej sytuacji pod drugą z bramek mógł znaleźć się Lautaro Martinez, gdyby nie uprzedził go Gianluigi Buffon. W dodatku argentyński napastnik sfaulował wślizgiem doświadczonego bramkarza.

Odpowiedział na to Ronaldo, ale dwukrotnie przegrał pojedynek ze świetnym tego dnia Handanoviciem.



Ostatecznie Juventus osiągnął to, co chciał - nie stracił żadnej bramki, a to, że nie strzelił żadnej przestało mieć znaczenie. Dzięki wygranej w pierwszym spotkaniu awansował do finału Pucharu Włoch.

Juventus Turyn - Inter Mediolan 0-0



Włochy - Puchar Włoch

2021-02-09 20:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Maurizio Mariani 0 0 Juventus Turyn Inter Mediolan Buffon Danilo de Ligt Demiral Sandro Bentancur Cuadrado Bernardeschi Rabiot Kulusevski Ronaldo Handanovič Škriniar Bastoni de Vrij Barella Hakimi Mouh Darmian Eriksen Brozović Lukaku Martínez SKŁADY Juventus Turyn Inter Mediolan Gianluigi Buffon Samir Handanovicz Danilo Milan Szkriniar Matthijs de Ligt 66′ 66′ Alessandro Bastoni Merih Demiral Stefan de Vrij 24′ 24′ . Alex Sandro Nicolò Barella Rodrigo Bentancur Achraf Hakimi Mouh 82′ 82′ Juan Cuadrado 13′ 13′ 58′ 58′ Matteo Darmian 63′ 63′ Federico Bernardeschi 66′ 66′ Christian Eriksen Adrien Rabiot 73′ 73′ Marcelo Brozović 87′ 87′ Dejan Kulusevski Romelu Lukaku Cristiano Ronaldo Lautaro Javier Martínez REZERWOWI Carlo Pinsoglio Daniele Padelli Wojciech Szczęsny Ionuț Andrei Radu Leonardo Bonucci Danilo D'Ambrosio 82′ 82′ Giorgio Chiellini 66′ 66′ Aleksandar Kolarov Alessandro Di Pardo Andrea Ranocchia Radu Drăgușin Ashley Young Gianluca Frabotta Roberto Gagliardini 63′ 63′ Weston McKennie 58′ 58′ 65′ 65′ Ivan Periszić Daouda Peeters 66′ 66′ Stefano Sensi 87′ 87′ Federico Chiesa Matias Vecino Alvaro Morata Andrea Pinamonti

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

WG