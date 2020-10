Juventus Turyn zremisował z Hellasem Werona 1-1 w 5. kolejce Serie A. Cały mecz w bramce "Starej Damy" rozegrał Wojciech Szczęsny.

5. kolejka Włochy - Serie A

2020-10-25 20:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Fabrizio Pasqua Juventus Turyn Hellas Verona FC 1 1 DO PRZERWY 0-0 D. Kulusevski 77' A. Favilli 60'

Hellas dobrze rozpoczął mecz. W 16. minucie do siatki trafił Ebrima Colley. Był jednak na spalonym i gol nie został uznany.

Z każdą minutą Juventus grał coraz lepiej. Już pięć minut później groźnie strzelał Federico Bernardeschi. Marco Silvestri jednak dobrze interweniował.

Później niewiele się działo, ale końcówka pierwszej połowy należała do gospodarzy. W 41. minucie w poprzeczkę trafił Juan Cuadrado. Cztery minuty później Kolumbijczyk prostopadle podawał w pole karne. Piłkę przejął Alvaro Morata i trafił do siatki, lobując bramkarza. Hiszpan był jednak na spalonym i sędzia nie uznał tego trafienia.

W pierwszej połowie piłka wpadała więc do siatki dwa razy. Wynik wciąż był jednak bezmbrakowy.

Ten stan rzeczy zmienił się w drugiej części. Po godzinie gry niespodziewanie na prowadzenie wyszedł Hellas. Andrea Favilli pojawił się na boisku w 55. minucie, a już pięć minut później został niepilnowany w polu karnym. Wykorzystał to, uderzył precyzyjnie i nie dał szans Szczęsnemu.

Juventus rzucił się do odrabiania strat. Udało się to połowicznie, bo "Stara Dama" zdołała tylko doprowadzić do wyrównania. W 78. minucie, po indywidualnej akcji, do siatki trafił Dejan Kulusevski.

Gospodarze do końca szukali zwycięskiego gola, ale byli nieskuteczni. W efekcie zremisowali trzeci mecz w sezonie i z dziewięcioma punktami zajmują piąte miejsce. Hellas ma "oczko" mniej i jest na ósmej pozycji.



1 1 Juventus Turyn Hellas Verona FC Szczęsny Demiral Danilo Bonucci Cuadrado Ramsey Bernardeschi Rabiot Arthur Dybala Morata Silvestri Ceccherini Empereur Lovato Faraoni Vieira Nan Lazović Tameze Colley Kalinić Zaccagni SKŁADY Juventus Turyn Hellas Verona FC Wojciech Szczęsny Marco Silvestri Merih Demiral 55′ 55′ Federico Ceccherini Danilo 69′ 69′ Alan Empereur 75′ 75′ Leonardo Bonucci Matteo Lovato Juan Cuadrado 90′ 90′ Marco Davide Faraoni 90′ 90′ Aaron Ramsey 39′ 39′ Ronaldo Vieira Nan 61′ 61′ Federico Bernardeschi 57′ 57′ Darko Lazović Adrien Rabiot 51′ 51′ Adrien Tameze Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Ebrima Colley Paulo Dybala 55′ 55′ Nikola Kalinić Alvaro Morata Mattia Zaccagni REZERWOWI Gianluigi Buffon Alessandro Berardi Carlo Pinsoglio Ivor Pandur 75′ 75′ Gianluca Frabotta Bruno Amione Rodrigo Bentancur Paweł Dawidowicz 61′ 61′ 77′ 77′ 90′ 90′ Dejan Kulusevski Federico Dimarco Weston McKennie 55′ 55′ Giangiacomo Magnani Daouda Peeters 62′ 62′ Antonín Barák Manolo Portanova 51′ 51′ Ivan Ilić Hamza Rafia Kevin Ruegg 90′ 90′ Giacomo Vrioni Filippo Terracciano Matteo Cancellieri 55′ 55′ 60′ 60′ 62′ 62′ Andrea Favilli

STATYSTYKI Juventus Turyn Hellas Verona FC 1 1 Posiadanie piłki 61,7% 38,3% Strzały 17 6 Strzały na bramkę 7 3 Rzuty rożne 6 3 Faule 14 19 Spalone 4 3

