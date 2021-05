"Po jedenastu sezonach ciężkiej pracy, zwycięstw i wielkiej pasji na boisku i za biurkiem, Fabio Paratici, dyrektor zarządzający Juventusu, opuści swoje stanowisko" - ogłosił klub z Turynu.



Tym samym Włoch jest pierwszą osobą pociągniętą do odpowiedzialności za nieudany sezon w wykonaniu "Starej Damy".



Pierwsze zwolnienia w Juventusie

- To były wspaniałe lata rozwoju zawodowego i silnych emocji. Juventus dał mi możliwość wykonywania mojej pracy z pełną swobodą i bez ingerencji z pełnym poszanowaniem mojej roli. Chciałbym za to podziękować całemu klubowi, mojej kadrze, pracownikom, współpracownikom, zawodnikom, trenerom, akcjonariuszom, a w szczególności prezesowi Andrei Agnelli - powiedział Paratici, cytowany przez oficjalną stronę Juventusu.



Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Andreę Pirlo. Choć wcześniej Pavel Nedved deklarował pełne wsparcie wobec szkoleniowca, to niewykluczone, że przed nowym sezonem dojdzie do zmiany na stanowisku trenera.

Juventus po raz pierwszy od 2012 roku nie sięgnął po mistrzostwo Włoch. Dodatkowo kiepsko spisał się w Lidze Mistrzów, będą wyeliminowanym przez FC Porto już w 1/8 finału.

Zdjęcie Fabio Paratici - były dyrektor zarządzający Juvenutusu (z lewej) / MARCO BERTORELLO / AFP

WG