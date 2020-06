Pierre-Emerick Aubameyang cieszy się dużym wzięciem na rynku transferowym. Teraz do walki o 31-letniego napastnika miał włączyć się Juventus Turyn.

"Stara Dama" jeszcze nie prowadzi rozmów z Arsenalem, ale czeka na decyzję piłkarza, czy przedłuży kontrakt z "Kanonierami". Umowa reprezentanta Gabonu na Emirates Stadium wygasa w czerwcu przyszłego roku.

Nie tylko jednak Juventus jest zainteresowany Aubameyangiem. Sytuację snajpera monitorują również m.in. Barcelona i Inter Mediolan.



Zespół z Turynu poszukuje napastnika. Z klubem ma pożegnać się Gonzalo Higuain, a Cristiano Ronaldo również nie robi się młodszy. Wśród potencjalnych nabytków mistrza Włoch wymienia się reprezentanta Polski Arkadiusza Milika, który jest zawodnikiem Napoli.



Aubameyang w Arsenalu występuje od stycznia 2018 roku. W tym sezonie w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 20 bramek.



