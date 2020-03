We Włoszech już ponad 74 tys. ludzi zachorowało na koronawirusa, a aż 7503 zmarły, więc wydawać by się mogło, że Cristiano Ronaldo postąpił logicznie opuszczając ten kraj w dobie pandemii. Tymczasem CR7 dostaje po głowie za to i to od poważnych ludzi!

Były prezydent Juventusu Giovanni Cobolli Gigli wypalił:

- Dziś jest łatwo krytykować, ale z drugiej strony ja nie rozumiem, dlaczego tacy piłkarze jak Ronaldo opuścili Włochy. Mam nadzieję, że jak najszybciej wrócą, bo bez tego będzie im ciężko wznowić treningi, tym bardziej, że po przylocie do Italii będą musieli przejść czternastodniową kwarantannę.

W Juventusie sprawy się skomplikowały zwłaszcza wobec faktu, że pierwszym piłkarzem, który opuścił pokład klubu był właśnie Ronaldo, który stwierdził, że jedzie do matki, a później zaczął publikować zdjęcia jak się opala nad basenem w swym domu w Funchal, na Maderze.

Skoro "Stara Dama" zgodziła się na wyjazd CR7, nie mogła go odmówić Gonzalo Higuainowi, przez co sytuacja zespołu zrobiła się jeszcze gorsza. Cobolli uważa, że zawodnicy powinni zostać w domach i czekać na sygnał do zespołowych treningów, tak jak to zrobiła drużyna Interu Mediolan.