Juventus Turyn zremisował 1-1 z Atalantą Bergamo w meczu 12. kolejki Serie A. "Stara Dama" powinna wygrać ten mecz, ale okazje seryjnie marnował Alvaro Morata, a Cristiano Ronaldo nie wykorzystał rzutu karnego.

Alvaro Morata po powrocie do Juventusu imponował formą, ale sytuacja z początku meczu będzie śniła mu się w koszmarach. Najpierw hiszpański napastnik powinien wyłożyć piłkę na pustą bramkę do Cristiano Ronaldo, ale zagrał tak, że piłkę zdołał zablokować obrońca. Miał szczęście, bo futbolówka wróciła do Moraty - ten chciał strzelić piętą na pustą bramkę, ale źle trafił w piłkę i koszmarni spudłował...

Kolejną złą informacją dla fanów "Starej Damy" była kontuzja Arthura. Już w 27. minucie Brazylijczyk musiał zostać zmieniony przez Adriena Rabiota.



Chwilę później humory kibiców z Turynu poprawił Federico Chiesa. Włoch uderzył cudownie sprzed pola karnego - po bardzo mocnym strzale piłka trafiła w samo okienko bramki.



Jeszcze przed przerwą wykazać się musiał Wojciech Szczęsny, gdy Duvan Zapata urwał się turyńskiej defensywie. W groźnej sytuacji Polak spisał się bez zarzutu, odbijając strzał, a w konsekwencji sprawiając, że piłka przeleciała ponad poprzeczką bramki.



Druga połowa nie przypominała pierwszej, toczącej się pod dyktando "Juve". Atalanta ruszyła do przodu i w 53. minucie wyrównał Remo Freuler. Szwajcarski pomocnik uderzył z podobnego miejsca, co Chiesa, ale jeszcze lepiej! Piłka zanim wpadła do bramki, odbiła się jeszcze od poprzeczki. Szczęsny był bez szans.



Chwilę później Juventus mógł wrócić na prowadzenie, bowiem sędzia podyktował rzut karny za faul na Chiesie. Do piłki podszedł Cristiano Ronaldo, uderzył płasko w prawy róg, a Pierluigi Gollini obronił jego strzał!



Ostatecznie spotkanie zakończyło się podziałem punktów. "Stara Dama" traci trzy punkty do liderującego AC Milan, Atalanta zajmuje ósme miejsce.



Juventus Turyn - Atalanta Bergamo 1-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Chiesa (29.), 1-1 Freuler (53.).



W 60. minucie Cristiano Ronaldo (Juventus) nie wykorzystał rzutu karnego.



12. kolejka Włochy - Serie A

2020-12-16 18:30 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Daniele Doveri STATYSTYKI Juventus Turyn Atalanta Bergamo 1 1 Posiadanie piłki 54,4% 45,6% Strzały 12 12 Strzały na bramkę 8 7 Rzuty rożne 2 6 Faule 14 18

1 1 Juventus Turyn Atalanta Bergamo Gollini Djimsiti Palomino Romero de Roon Hateboer Freuler Gosens Pessina Malinovskiy Zapata Banguera Szczęsny Cuadrado Bonucci de Ligt Danilo McKennie Arthur Bentancur Chiesa Morata Ronaldo SKŁADY Juventus Turyn Atalanta Bergamo Wojciech Szczęsny Pierluigi Gollini Juan Cuadrado Berat Djimsiti Leonardo Bonucci José Luis Palomino Matthijs de Ligt 38′ 38′ Cristian Gabriel Romero Danilo 52′ 52′ Marten de Roon 80′ 80′ Weston McKennie Hans Hateboer 27′ 27′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 57′ 57′ Remo Freuler Rodrigo Bentancur Robin Gosens 29′ 29′ 75′ 75′ Federico Chiesa 53′ 53′ Matteo Pessina 60′ 60′ 84′ 84′ Alvaro Morata 71′ 71′ Rusłan Malinowski 61′ (k.) 61′ (k.) Cristiano Ronaldo 72′ 72′ Duván Esteban Zapata Banguera REZERWOWI Gianluigi Buffon Francesco Rossi Carlo Pinsoglio Marco Sportiello 75′ 75′ . Alex Sandro Fabio Depaoli Radu Drăgușin Johan Andrés Mojica Palacio Gianluca Frabotta Boško Šutalo Dejan Kulusevski 53′ 53′ Alejandro Gomez Manolo Portanova Emmanuel Gyabuaa 27′ 27′ 46′ 46′ Adrien Rabiot 71′ 71′ Aleksiej Miranczuk Aaron Ramsey Sam Lammers Federico Bernardeschi 72′ 72′ Luis Fernando Muriel Fruto Cosimo Marco Da Graca Amad Diallo Traoré 84′ 84′ Paulo Dybala

WG