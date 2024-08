Juventus pożegnał Szczęsnego, fani reagowali bez pardonu. Potem do akcji wszedł Milik

To był zaś ostateczny sygnał wskazujący na to, że dla "Szczeny" nie będzie już miejsca w drużynie z Piemontu - reprezentant Polski został odsunięty na boczny tor i trenował w ostatnich tygodniach indywidualnie, a jako, że konkretne rozwiązanie w kwestii transferu nie nadchodziło, to klub i zawodnik zdecydowali się na "drastyczne cięcie".

Wojciech Szczęsny opuszcza Juventus. Arkadiusz Milik z wyjątkowym pożegnaniem dla kolegi z zespołu

Szczęsny już poza Juventusem. Co dalej z Milikiem?

Nie można przy tym wykluczyć, że również i Milik niebawem zmieni barwy - wśród "Bianconerich" konkurencja w ofensywie jest naprawdę spora, a tymczasem tyszanin ma budzić zainteresowanie innych ekip. Tego lata sporo wspominało się chociażby o jego przeprowadzce do Turcji lub dołączeniu do innej włoskiej drużyny - Atalanty Bergamo.

To, co zaś zrobi Wojciech Szczęsny niezmiennie pozostaje zagadką - na swój celownik miały go wziąć swego czasu kluby z Arabii Saudyjskiej, a najgłośniej było o jego potencjalnym dołączeniu do Monzy. W topowych ligach europejskich okienko zamknie się na koniec sierpnia...