Juventus podjął decyzję w sprawie trenera. Jest oficjalne oświadczenie

Piłkarze pozytywny wynik utrzymali do końca i mogli rozpocząć ogromną radość, ponieważ wygrany Puchar Włoch to ich jedyne znaczące osiągnięcie w tegorocznych rozgrywkach. Nawet zdobycie trofeum nie uspokoiło jednak Massimiliano Allegriego. 56-latek chwilę po ostatnim gwizdku w skandaliczny sposób zaatakował dyrektora "Tuttosport". Guido Vaciago poinformował, że otrzymał on straszne groźby, które nadawały się nawet na skierowanie sprawy do sądu.