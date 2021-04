W przełożonym spotkaniu 3. kolejki Serie A Juventus Turyn - SSC Napoli triumfowali gospodarze. Juventus wygrał 2:1 dzięki swoim gwiazdom, a trener Andrea Pirlo zaskoczył i posadził Wojciecha Szczęsnego na ławce rezerwowych.

Polskiego kadrowicza Wojciecha Szczęsnego w wyjściowym składzie gospodarzy zastąpił Gianluigi Buffon. W podstawowej jedenastce Napoli wybiegł natomiast inny reprezentant Polski, Piotr Zieliński. Środowe starcie było dla obu ekip bardzo istotne z perspektywy walki o zapewnienie sobie miejsca w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie. Pierwotnie spotkanie drużyn z Turynu i Neapolu miało odbyć się 4. października, ale nie doszło wówczas do skutku ze względu na zakażenia koronawirusem w ekipie "Błękitnych".

Juventus w swoim ostatnim meczu rozczarował remisując z Torino 2 - 2. Z kolei Napoli - choć nie bez problemów - zapewniło sobie trzy punkty w starciu z Crotone (4 - 3).



3. kolejka Włochy - Serie A

2021-04-07 18:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Maurizio Mariani 2 1 Juventus Turyn SSC Napoli Meret Di Lorenzo Rrahmani Koulibaly Hysaj Ruiz Lozano Insigne Demme Zieliński Mertens Buffon Danilo de Ligt Chiellini Sandro Bentancur Cuadrado Chiesa Rabiot Morata Ronaldo SKŁADY Juventus Turyn SSC Napoli Gianluigi Buffon Alex Meret Danilo Giovanni Di Lorenzo Matthijs de Ligt 81′ 81′ Amir Rrahmani Giorgio Chiellini 22′ 22′ Kalidou Koulibaly 54′ 54′ . Alex Sandro 76′ 76′ Elseid Hysaj Rodrigo Bentancur 89′ 89′ Fabián Ruiz Pena 69′ 69′ Juan Cuadrado 54′ 54′ Hirving Lozano 80′ 80′ Federico Chiesa 90′ (k.) 90′ (k.) Lorenzo Insigne Adrien Rabiot 54′ 54′ Diego Demme 69′ 69′ Alvaro Morata Piotr Zieliński 13′ 13′ Cristiano Ronaldo 76′ 76′ Dries Mertens REZERWOWI Carlo Pinsoglio Nikita Contini Baranovsky Wojciech Szczęsny David Ospina Merih Demiral Nikola Maksimović Alessandro Di Pardo Kostas Manolas Radu Drăgușin 76′ 76′ Silva Duarte Mario Rui Gianluca Frabotta Tiemoué Bakayoko Dejan Kulusevski 76′ 76′ Eljif Elmas 69′ 69′ Weston McKennie Stanislav Lobotka 80′ 80′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Antonio Cioffi Aaron Ramsey 54′ 54′ Victor James Osimhen 69′ 69′ 73′ 73′ Paulo Dybala 89′ 89′ Andrea Petagna Nicolò Fagioli 54′ 54′ Matteo Politano

Już w pierwszych minutach środowego spotkania w dogodnej sytuacji znalazł się Piotr Zieliński, ale reprezentant Polski uderzył wysoko nad bramką. W odpowiedzi dwie dobre akcje przeprowadzili gospodarze, ale Adrien Rabiot główkował niecelnie.



Ronaldo nie zawodzi

W końcu jednak w 13. minucie Juventus dopiął swego. Świetnym rajdem z prawej strony popisał się Federico Chiesa, dograł w pole karne do Cristiano Ronaldo, a ten pewnie skierował piłkę w lewy róg bramki.



Gracze Napoli próbowali przejąć inicjatywę, ale musieli uważać na kontry Juventusu i niezwykle szybkiego oraz dobrze dysponowanego Chiesę. W 34. minucie strzału zza pola karnego próbował Zieliński, ale uderzenie kadrowicza Paulo Sousy zablokował Giorgio Chiellini. Chwilę później w pole karne Napoli wpadł Juan Cuadrado, ale już strzał Kolumbijczyka pozostawiał wiele do życzenia. Pewnie interweniował Alex Meret.

W odpowiedzi jeszcze przed przerwą soczysty strzał na bramkę Gianluigiego Buffona oddał Lorenzo Insigne, ale piłka ostatecznie przeszła nad poprzeczką. Ekipa Napoli liczyła jeszcze, że arbiter odgwiżdże faul w polu karnym na Zielińskim, ale sędzia jednak nie zareagował na pretensje gości.

Popis Dybali

Po zmianie stron swoją kolejną sytuację miał Insigne, ale z ostrego kąta trafił w dobrze ustawionego Buffona. Juventus próbował szukać swoich szans po kontrach, ale za każdym razem czegoś turyńczykom brakowało - a to Alvaro Morata zagrał nie w tempo, a to strzały były niecelne. Z kolei Buffona do kolejnej dobrej interwencji zmusił Fabian Ruiz.

W końcu jednak fenomenalnym strzałem popisał się Paulo Dybala, który w tym spotkaniu pojawił się dopiero po przerwie. W 73 minucie Argentyńczyk przymierzył z 15 metrów i wyprowadził gospodarzy na 2:0. Turyńczycy cieszyli się po tej bramce wyjątkowo mocno, z ławki w euforii podniósł się nawet Wojciech Szczęsny. Był to bowiem ważny gol dla przeżywającego ostatnio niełatwy czas ze względów zdrowotnych Dybali.



Gdy wydawało się, że już nic w tym spotkaniu istotnego się nie wydarzy, Chiellini wpadł w polu karnym w Victora Osimhena, a "jedenastkę" na bramkę zamienił Insigne.



W drugim rozgrywanym dziś starciu Serie A Inter Mediolan pokonał 2:1 Sassuolo.





Juventus Turyn - SSC Napoli 2-1 (1-0)

13. Ronaldo

73. Dybala

90. Insigne