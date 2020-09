Luis Suarez jest bardzo bliski przenosin do Turynu i wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie Urugwajczyk będzie reprezentował barwy Juventusu. "Stara Dama" miała zaproponować mu 10 milionowy kontrakt, lecz Urugwajczyk musi się jeszcze uporać z biurokratycznymi kwestiami transferu.

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport" Luis Suarez może zarobić w Juventusie nawet 10 milionów euro rocznie. Oferta kontraktu, która została przedstawiona urugwajskiemu napastnikowi przewiduje 6,5 miliona euro pensji podstawowej. Pozostała część zarobków to bonusy za grę zawodnika.



Mediolański dziennik dodaje, że nie są prawdziwe doniesienia hiszpańskich mediów mówiące o 16 milionach rocznie, jakie zawodnik mógłby otrzymać od Juventusu. Według dziennikarzy "La Gazzetty" dowodem na to jest post zawodnika, który zamieścił on za pośrednictwem mediów społecznościowych.



- Kiedy pojawiają się fałszywe informacje... - możemy przeczytać w poście, w tle znajduje się zdjęcie uśmiechniętego piłkarza. Informacja hiszpańskiego "Spotu" sugerowałaby bowiem, że przenosiny do Juventusu motywowane są względami ekonomicznymi.



Portal "Calciomercato.com" dodaje, że transfer Urugwajczyka jest opcją tymczasową. "Stara Dama" nadal będzie obserwowała innych napastników, a Andrea Pirlo jest zwolennikiem transferu Edina Dżeko. Wśród potencjalnych celów transferowych znajduje się także Arkadiusz Milik. Polski napastnik łączony jest również z Tottenhamem, AS Roma i Fiorentiną.



Suarez ma dołączyć do Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej musi jeszcze rozwiązać swój kontrakt z Barceloną i zdobyć włoskie obywatelstwo. Po ostatniej wymianie Arthura za Miralema Pjanicia kluby znajdują się jednak w dobrych relacjach, a kwestie otrzymania paszportu umożliwia Suarezowi żona, która posiada włoskie obywatelstwo. W podobny sposób Ivan Rakitić pożegnał się z "Dumą Katalonii" i przeszedł do Sevilli.



W przypadku Suareza brak otrzymania obywatelstwa może spowodować, że transfer nie dojdzie do skutku. Wszystkie miejsca dla zawodników spoza Unii Europejskiej są zajęte w kadrze "Starej Damy", po sprowadzeniu Westona McKennie.





Do tej pory Juventus Turyn w obecnym okienku transferowy pozyskał wcześniej wspomnianych Arthura i Westona McKennie. Do klubu dołączył również Dejan Kulusevski, który został kupiony w poprzednim okienku i od razu wypożyczony do Parmy.



