Stwierdzenie, że obecna sytuacja Juventusu w Serie A jest daleka od oczekiwań kibiców, byłoby eufemizmem - "Bianconeri" okupują obecnie siódmą lokatę w tabeli włoskiej ekstraklasy i do chociażby czwartego miejsca - a więc ostatniego dającego udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów - brakuje im na teraz sześć punktów.

Zarząd "Juve" wie, że konieczne będą solidne wzmocnienia, jeśli drużyna z Piemontu ma w ogóle myśleć o jakiejkolwiek rywalizacji z czołówką ligi. W związku z tym wyznaczono dwa główne cale na najbliższe, zimowe okienko transferowe - mają nimi być pomocnik oraz środkowy napastnik.



"Tuttosport" wskazuje, kto może być potencjalnym wzmocnieniem Juventusu w linii ataku - zdaniem włoskiej gazety klub ma zamiar podkupić kogoś z grona zawodników niezadowolonych ze swojej obecnej sytuacji.

Juventus chce kogoś z trójki Aubameyang - Icardi - Cavani

Pierwszy z nich ma być Pierre-Emerick Aubameyang - Gabończyk w ostatnim czasie znajdował się całkowicie poza składem Arsenalu, a żeby tego było mało, to utracił on opaskę kapitańską "Kanonierów", co może być dla niego dodatkowym powodem, aby żywić urazę do londyńskiej ekipy. Opcja, że wypełni on swój ważny do czerwca 2023 kontrakt wydaje się bardzo mało prawdopodobna.



Równie skomplikowana jest sytuacja Mauro Icardiego w Paris Saint-Germain. Argentyńczyk rzadko kiedy dostaje szanse na dłuższe występy w meczach o większą stawkę i nie jest to z całą pewnością spełnienie jego piłkarskich ambicji. Do tego różne media od miesięcy donoszą o jego poważnym konflikcie z Leo Messim. Rodak Icardiego miał nawet namawiać władze klubu do tego, by sprzedać 28-latka.



Równie oczywisty jest problem Edinsona Cavaniego - Urugwajczyk stracił na znaczeniu w Manchesterze United po tym, jak w klubie z Old Trafford zameldował się Cristiano Ronaldo. W jego przypadku problem jest jednak taki, że "El Matador" ma być już niemal w stu procentach zdecydowany na przenosiny do FC Barcelona. Po drodze Cavani miał odrzucić ofertę Boca Juniors.



Serie A. Juventus na początku stycznia gra bardzo istotne spotkanie

Juventus swój ostatni mecz przed przerwą świąteczną rozegra 21 grudnia wieczorem - przeciwnikiem "Starej Damy" Będzie Cagliari. Po Nowym Roku na podopiecznych Massimiliano Allegriego czeka arcyważne zadanie - 6 stycznia muszą pokonać Napoli, jeśli chcą wykonać poważny krok w kierunku gonienia czołówki.



Okno transferowe we Włoszech zostanie otwarte 3 stycznia.

