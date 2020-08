Juventus. Luis Suarez dołączy do klubu?

Napastnik FC Barcelona Luis Suarez może zagrać w przyszłym sezonie z Cristiano Ronaldo i Paulo Dybalą. Jak donoszą hiszpańskie media Urugwajczyk rozpoczął rozmowy z Juventusem.

Jak twierdzi "Mundo Deportivo" Ronald Koeman przekazał Luisowi Suarezowi, że może on szukać nowego pracodawcy. Urugwajski napastnik łączony jest z Juventusem i gdyby dogadał się ze "Starą Damą" to mogłoby dojść do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron.



Drugi scenariusz zakłada sprzedaż piłkarza za minimalną cenę. W tym celu dyrektor sportowy FC Barcelona Ramon Planes skontaktował się z włodarzami turyńskiego klubu.



Juventus bowiem obserwuje ostatnio dwóch napastników - Edina Dżeko i Luisa Suareza. Gdyby transfer Bośniaka nie wypalił to Suarez ma być idealną alternatywą.



Kontrakt Urugwajczyka wygasa w czerwcu 2021 roku. FC Barcelona kupiła Suareza z Liverpoolu za około 82 milionów euro. Do tej pory rozegrał 283 spotkania, podczas których zdobył 198 bramek i zaliczył 109 asyst.



