Włoskie media przekonują, że Juventus zamierza pozyskać Paula Pogbę. Co na to dyrektor sportowy Fabio Paratici? - Będziemy o tym rozmawiać z nowym trenerem - odparł.

Zdjęcie Paul Pogba /AFP

Juventus wciąż nie ogłosił, kto zostanie nowym szkoleniowcem zespołu, ale wydaje się, że faworyt jest jeden - Maurizio Sarri. Włoski trener wciąż ma ważny kontrakt z Chelsea, ale zasugerował, że wraca do ojczyzny.

Paratici nie chciał jednak potwierdzić tych informacji i podkreślił, że władze klubu rozważają kilka kandydatur. - Oceniamy wielu trenerów - powiedział. - Wiemy, czego chcemy i nad tym pracujemy. Nie założyliśmy sobie, do kiedy musimy podjąć decyzję, więc jeszcze trochę potrwa, zanim przedstawimy wam nowego trenera.

Dyrektor sportowy Juventusu przekonuje, że dopiero po zatrudnieniu nowego trenera zapadną decyzje odnośnie wzmocnień.



Dziennikarze byli szczególnie ciekawi, czy Juventus rzeczywiście wiąże przyszłość z Federico Chiesą, 21-letnim reprezentantem Włoch, który świetnie radzi sobie we Fiorentinie. - Cóż, z pewnością mamy silny zespół. Jeśli chodzi o rynek transferowy, to czekamy na trenera. Dopiero po ogłoszeniu, kto nim będzie, dokonamy niezbędnych wzmocnień - powiedział Paratici.

W ostatnich dniach włoskie media sporo miejsca poświęciły tematowi ewentualnego transferu Paula Pogby. Wciąż nie wiadomo, czy mistrz świata zdecyduje się pozostać w Manchesterze United. Najczęściej łączy się go z Realem Madryt, ale Włosi twierdzą, że Juventus skontaktował się już z menedżerem piłkarza i nakłania Francuza do powrotu do Turynu.

- Pogba? To samo. Będziemy rozmawiać na ten temat z nowym trenerem - powiedział Paratici.

MZ