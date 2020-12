W meczu 14. kolejki Serie A Juventus Turyn niespodziewanie, ale zasłużenie przegrał z Fiorentiną 0-3. W obu zespołach zagrali polscy bramkarze. W drużynie "Starej Damy" wystąpił Wojciech Szczęsny, a między słupkami "Violi" stoi Bartłomiej Drągowski, który zachował trzecie czyste konto w sezonie, choć nie ustrzegł się małego błędu w końcówce spotkania.

14. kolejka Włochy - Serie A

2020-12-22 20:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Federico La Penna Juventus Turyn ACF Fiorentina 0 3 DO PRZERWY 0-1 D. Vlahović 3' Alex Sandro 76' (samob.) M. Cáceres 81'

Z wewnętrznej rywalizacji polskich bramkarzy zwycięsko wyszedł Drągowski. Szczęsny szybko został pokonany. W 3. minucie Duszan Vlahović po kilkudziesięciometrowym rajdzie wbiegł w pole karne i przerzucił piłkę nad rzucającym się Polakiem, dając prowadzenie Fiorentinie.

W 18. minucie sytuacja Juventusu jeszcze bardziej się skomplikowała. Juan Cuadrado wjechał bowiem wślizgiem w kolano Gaetano Castrovilliego i wyleciał z boiska. Kolumbijczyk najpierw dostał żółtą kartkę, ale po analizie VAR sędzia pokazał mu czerwony kartonik.

Fiorentina korzystała z przewagi liczebnej i coraz bardziej naciskała. Castrovilli nie ucierpiał po starciu z Cuadrado i grał dalej. W 26. minucie mógł zdobyć bramkę. Uderzał precyzyjnie przy słupku, ale świetną obroną popisał się Szczęsny.

Jedenaście minut później groźnym uderzeniem z dystansu odpowiedział Cristiano Ronaldo. Drągowski jednak odbił piłkę.

W ostatniej akcji pierwszej połowy bramkarz Fiorentiny złapał piłkę po uderzeniu z daleka Rodrigo Betancura. W efekcie do przerwy gospodarze przegrywali.



Od początku drugiej części zaatakował Juventus. Miał jednak problem z oddaniem celnego strzału. To udało się w 57. minucie. Ronaldo głową trafił do siatki, ale był na spalonym. Z kolei w 70. minucie ze uderzeniem Chiesy poradził sobie Drągowski.



Fiorentina też jednak szukała swoich szans. Jedną nawet wykorzystała. W 76. minucie po dośrodkowaniu w pole karne Alex Sandro był niefortunnie ustawiony przed własną bramką. Piłka odbiła się od jego nóg i zaskoczyła Szczęsnego.



Chwilę później doszło do nieporozumienia pomiędzy Drągowskim i Nikolą Milenkoviciem. Bramkarz wypuścił piłkę z rąk na przedpolu, a Serb blokował Federico Bernardeschiego. Włoch przewrócił się w polu karnym. Sytuacja była analizowana, ale sędzia nie odgwizdał "jedenastki".

W kolejnej akcji Fiorentina rostrzygnęła losy meczu. Z lewej strony przed bramkę zagrał Cristiano Biraghi, a gdzie znajdował się Martin Caceres, który ustalił wynik meczu.



Goście zagrali bardzo dobrze i zasłużenie wygrali. Po tym spotkaniu znaleźli się na 15. miejscu w tabeli z 14 punktami na koncie.



Juventus jest mistrzem Włoch, ale jak na razie w tym sezonie radzi sobie słabiej, co pokazał też w tym meczu. Zajmuje czwarte miejsce. Ma 24 punkty i traci siedem do prowadzącego Milanu.



0 3 Juventus Turyn ACF Fiorentina Szczęsny de Ligt Sandro Bonucci Cuadrado Ramsey Chiesa McKennie Bentancur Morata Ronaldo Drągowski Milenković Igor Pezzella Cáceres Valero Biraghi Castrovilli Amrabat Vlahović Ribéry SKŁADY Juventus Turyn ACF Fiorentina Wojciech Szczęsny Bartłomiej Drągowski 88′ 88′ Matthijs de Ligt Nikola Milenković 76′ (samob.) 76′ (samob.) . Alex Sandro Igor Júlio dos Santos de Paulo Leonardo Bonucci Germán Alejandro Pezzella 18′ 18′ Juan Cuadrado 81′ 81′ Martin Caceres 20′ 20′ Aaron Ramsey 47′ 47′ 52′ 52′ Borja Valero Federico Chiesa 22′ 22′ 82′ 82′ Cristiano Biraghi 73′ 73′ Weston McKennie Gaetano Castrovilli Rodrigo Bentancur Sofyan Amrabat 46′ 46′ Alvaro Morata 3′ 3′ 75′ 75′ Dušan Vlahović Cristiano Ronaldo 37′ 37′ 82′ 82′ Franck Ribery REZERWOWI Gianluigi Buffon Pietro Terracciano Carlo Pinsoglio Antonio Barreca Giorgio Chiellini Pol Mikel Lirola Kosok 20′ 20′ 85′ 85′ Danilo Lucas Martínez Quarta Radu Drăgușin 82′ 82′ 84′ 84′ Lorenzo Venuti 88′ 88′ Gianluca Frabotta 82′ 82′ Giacomo Bonaventura 73′ 73′ Dejan Kulusevski Joseph Alfred Duncan Manolo Portanova Valentin Eysseric Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 52′ 52′ Erick Antonio Pulgar Farfán 46′ 46′ Federico Bernardeschi Riccardo Saponara Cosimo Marco Da Graca Jose Callejon Paulo Dybala 75′ 75′ Christian Kouamé

STATYSTYKI Juventus Turyn ACF Fiorentina 0 3 Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 6 10 Strzały na bramkę 3 8 Rzuty rożne 5 5 Faule 9 17 Spalone 3 1

