Według włoskich mediów Juventus Turyn w letnim oknie transferowym będzie gotowy sprzedać Dušana Vlahovicia. Trzeba tylko za napastnika wyłożyć co najmniej 90 milionów euro. Serb przyszedł do Turynu w styczniu ubiegłego roku. Co to oznacza dla Arkadiusza Milika, który jest wypożyczony do "Starej Damy" do końca sezonu?