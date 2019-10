Cristiano Ronaldo powiedział, że gra Juventusu Turyn poprawia się pod okiem trenera Maurizio Sarriego. Portugalczyk pochwalił szkoleniowca, że wprowadza ofensywny styl.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Juventus Turyn - Bologna FC 2-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Juventus Turyn - Lokomotiw Moskwa!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

60-letni Sarri odszedł z lecie z Chelsea Londyn i zastąpił Massimiliano Allegriego w Juventusie. "Stara Dama" jeszcze nie przegrała w tym sezonie Serie A i prowadzi w tabeli. Juve dobrze radzi sobie także w Lidze Mistrzów. We wtorek CR7 i spółkę czeka konfrontacja z Lokomotiwem Moskwa, którego barw bronią Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus.



"Podoba mi się styl, który chce nam wpoić Sarri. Stwarzamy sobie więcej sytuacji. Myślę, że drużyna się poprawia. Jesteśmy coraz bardziej pewni siebie. Prezentujemy inny futbol, mocniej atakujemy. Cieszę się z tych zmian" - stwierdził as Juventusu.



Cristiano Ronaldo strzelił w tym sezonie 12 goli w 13 meczach w klubie i reprezentacji. Ostatnio trafił do siatki w ligowym meczu z Bologną (2-1). W ubiegłym tygodniu zdobył swojego 700. gola w karierze w pojedynku z Ukrainą w eliminacjach Euro 2020.



"To już przeszłość. Chcę iść dalej, osiągać nowe szczyty, aby pomóc drużynie zdobywać trofea. Oczywiście jestem dumny z indywidualnych rekordów, ale priorytetem dla mnie są zwycięstwa Juventusu i Portugalii" - podkreślił CR7.

RK



Wyniki, terminarz i tabela Serie A