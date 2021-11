"Stara Dama" zdecydowanie traci cierpliwość względem Aarona Ramsey'a. Walijczyk w ostatnim czasie albo łapie się jedynie na ławkę rezerwowych, albo leczy kolejne drobne urazy. Co jednak istotne, pobiera on jedną z wyższych pensji w klubie - jasne jest więc, że taki układ dla Juventusu jest zupełnie nieopłacalny.

Z tego też powodu "Bianconeri" chcieliby jak najszybciej pozbyć się z klubu tego gracza. Najbliższą sposobność ku temu będą mieli już w styczniu - i do tego czasu chcą już znaleźć pewnego kupca. Jak informuje m.in. portal 90min.com, jest jeden możliwy kierunek dla Ramsey'a - i jest to Anglia.





Aaron Ramsey znowu w Anglii? Jest zainteresowanie

Zdaniem portalu usługami piłkarza zainteresowany byłby m.in. Tottenham lub Wolverhampton. Do ich grona dołączyło ostatnio także Newcastle United, które - od czasu przejęcia przez nowych właścicieli z Arabii Saudyjskiej - szykuje wielką ofensywę transferową w najbliższych miesiącach.



Gdyby jednak ze strony wspomnianych zespołów nie padła żadna konkretna oferta, to "Juve" będzie skłonne nawet rozwiązać kontrakt z Ramsey'em, byleby tylko doprowadziło to do uszczuplenia klubowej listy płac.



Juventus odda gracza za darmo? Jest jeden argument przeciw

To oczywiście oznaczałoby solidną odprawę dla piłkarza, którego kontrakt wygasa dopiero za półtora roku, w 2023 roku. Wydaje się jednak, że według kalkulacji Juventusu to i tak znacznie bardziej opłacalna opcja.



Aaron Ramsey trafił do włoskiej ekipy w 2019 roku po tym, jak wygasła jego umowa z londyńskim Arsenalem. 30-letni dziś gracz przedtem reprezentował również barwy Cardiff City, którego jest wychowankiem.

