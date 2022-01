Jurgen Klinsmann chwali polskiego zawodnika. "Naprawdę duży potencjał"

Piątek trafił do Herthy w styczniu 2020 roku. Polaka do Berlina ściągnął Jurgen Klinsmann. Współpraca obu panów nie trwała jednak długo. Szkoleniowiec pożegnał się z klubem niecały miesiąc po transferze "Il Pistolero".

Klinsmann ocenił umiejętności Krzysztofa Piątka



Klinsmann dobrze jednak pamięta polskiego napastnika. W rozmowie z "Bundesliga.com" nie szczędził pochwał pod adresem Piątka.



- Wierzę, że Krzysztof wróci na najwyższy poziom. Miałem zaszczyt z nim pracować i uważam, że jest świetnym napastnikiem. Gdy trafił do Herthy, klub zmagał się z wieloma problemami. Drużyna walczyła o utrzymanie, i w związku z tym prezentowała defensywny futbol. Jako środkowy napastnik nie miał zbyt wielu okazji do zdobywania bramek - przyznał Niemiec.



"Uważam, że jego potencjał jest naprawdę duży"

- Śledziłem go w lidze włoskiej i w reprezentacji Polski. Uważam, że jego potencjał jest naprawdę duży. Jeśli będzie miał dwie okazje, to jedną z nich wykorzysta. Wierzę, że dostanie swoje szanse we Fiorentinie. Jeśli nie będzie strzelał, to zacznie wątpić w swoje możliwości - zakończył "Klinsi".