"Po raz pierwszy w mojej karierze sędzia odniósł się do mnie w nieuprawniony sposób. Nie zwariowałem. Moja reakcja wynikała właśnie z faktu, że coś takiego się wydarzyło . Teraz muszę się dowiedzieć, czy mogę coś z tym zrobić z prawnego punktu widzenia" - tłumaczył Portugalczyk.

Serie A. Jose Mourinho: Kazał mu czwarty sędzia

"Marco Piccinini pokazał mi czerwoną kartkę, ponieważ kazał mu czwarty sędzia. On nie był jednak na tyle uczciwy, żeby powiedzieć głównemu, co mi powiedział, jak mnie potraktował i co wywołało moją reakcję" - dodał trener Romy.