Jose Mourinho zawieszony. Obejrzy z trybun jeden z hitów Serie A

W niedzielnym meczu Romy z Torino padł remis 1:1. Prowadzenie gościom dał Karol Linetty, ale gospodarze do ostatniego gwizdka nacierali na bramkę, co ostatecznie się opłaciło. Nemanja Matić doprowadził do remisu w doliczonym czasie gry. Tego gola nie zobaczył już Jose Mourinho, który kilka minut wcześniej obejrzał czerwoną kartkę.