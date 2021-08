Do sytuacji doszło w 58. minucie. Gola na 3-2 dla Betisu strzelił Alex Moreno. Jednak przy trafieniu prawdopodobnie dotknął piłki ręką. Sytuacji nie można było zweryfikować, ponieważ na meczu nie było systemu VAR. Sędzia jednak uznał gola.

Z taką decyzją nie zgodzili się piłkarze Romy oraz ich trener Jose Mourinho. Najbardziej aktywnie protestował Lorenzo Pellegrini. W efekcie został ukarany czerwoną kartką.



Taka sama kara spotkała portugalskiego trenera. Protestując, wszedł na murawę. Ukarał go za to sędzia i odesłał na trybuny. Portugalczyk nie chciał się tam udać, a gdy już to zrobił, sarkatycznie klaskał.



Ostatecznie Roma przegrała 2-5. Na dodatek kończyła mecz w ósemkę. Czerwone kartki obejrzeli bowiem także Gianluca Mancini i Rick Karsdorp.



MP



