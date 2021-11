Filmik, na którym Portugalczyk wręczył młodemu graczowi podarek, stał się hitem w sieci. Jednak poza kamerą dało się słyszeć dość dwuznaczny żarto Mourinho, który powiedział, że w butach są banany. To od razu wywołało oskarżenia o rasizm, które jednak sam piłkarz bardzo szybko uciął.



- Mogę zapewnić, że nie była to rasistowska uwaga. Od kiedy tylko przybyłem do klubu, czuję się tutaj jak w rodzinie, zostałem bardzo dobrze przyjęty przez wszystkich. Od pierwszego dnia w AS Roma jem za to bardzo dużo bananów i przez to trochę się ze mnie śmieją. Właśnie tego dotyczył żart trenera - mówił o całym zamieszaniu młody gracz.



Przypomnijmy, że Afena-Gyan był bohaterem AS Roma podczas ostatniego meczu ligowego z Genoą. 18-latek pojawił się na murawie w 74. minucie meczu i strzelił dwa gole, zapewniając swojej ekipie zwycięstwo. Portugalczyk obiecał mu drogie buty i dotrzymał słowa, a filmik z przekazania prezentu stał się hitem sieci.



KK

