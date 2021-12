Jose Mourinho nigdy nie był trenerem, który gryzł się w język w kontaktach z mediami. W przeszłości potrafił powiedzieć coś do słuchu dziennikarzom i nie inaczej było po meczu z Interem Mediolan. Ekipa AS Roma prowadzona przez Portugalczyka przegrała z mediolańczykami 0-3.

Mourinho zbeształ dziennikarza

Włoscy dziennikarze dość krytycznie odnieśli się do postawy podopiecznych Mourinho. W pewnym momencie wyprowadzony z równowagi Portugalczyk powiedział do jednego z dziennikarzy: "Twoja praca jest dużo łatwiejsza, niż nasza. Dlatego my zarabiamy dużo więcej od ciebie."

Ta mało elegancka uwaga nie umknęła uwadze mediów na całym świecie.

Mourinho był też krytyczny wobec własnego zespołu. - Nasz potencjał w ataku był praktycznie zerowy - oceniał.



JK



