Jest tak młody, że potrzebował zgody na grę. Genialny nastolatek w składzie AC Milan

Zaledwie 15-letni zawodnik znalazł się w kadrze AC Milan na najbliższe spotkanie Serie A. Francesco Camarda, bo o nim mowa, nie jest jednak zwykłym chłopcem. Wyjątkowo zdolny nastolatek już od dłuższego czasu fenomenalnie spisywał się w meczach w swojej kategorii wiekowej. Camarda popisywał się tak nieprawdopodobną skutecznością, że bardzo szybko zapadła decyzja, by powołać go do dorosłego zespołu.