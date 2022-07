Jest oficjalne potwierdzenie. Paul Pogba wraca do dawnej drużyny

O przenosinach Paula Pogby do Juventusu mówiło się już od dłuższego czasu - a w momencie, gdy 30 czerwca wygasł jego kontrakt z Manchesterem United było już niemal pewne, że gracz po kilku sezonach przerwy ponownie zamieszka we Włoszech.

Niedawno 29-latek zamieścił w Internecie filmik będący swoistą zapowiedzią jego transferu - i choć nazwa "Juve" nie padła w nim ani razu, to wszelkie zawarte w nim znaki jednoznacznie sugerowały, kto będzie jego kolejnym pracodawcą.

Oficjalnie: Paul Pogba jest zawodnikiem Juventusu

W poniedziałek otrzymaliśmy w końcu oficjalne potwierdzenie ze strony "Starej Damy" - Pogba będzie występować w Turynie co najmniej do 2026 roku. Piłkarz zdążył już zaprezentować swój nowy numer - będzie grać z 10, a nie jak w United z szóstką. Według ostatnich doniesień medialnych miałby on zarobić ok. 8 mln euro za rok, plus otrzymać ok. 2 mln w bonusach, uzależnionych od osiąganych wyników.

"Kiedy się żegnamy, po wspaniałej przygodzie przeżytej razem, w zakątku serca zawsze jest jakaś nadzieja, że prędzej czy później znów się zobaczymy" - napisano w iście poetyckim stylu na stronie "Bianconerich" przypominając, że pomocnik już niegdyś występował dla "Juve", a konkretnie w latach 2012-2016.

Paul Pogba zdobył z Juventusem wiele trofeów

Paul Pogba z Juventusem zdobył swego czasu cztery mistrzostwa Italii oraz dopisał do swojego konta dwa Puchary i jeden Superpuchar Włoch. Nie zdobył w zasadzie tylko Ligi Mistrzów - w 2015 roku był jednak blisko i tego triumfu, bowiem "Stara Dama" uległa dopiero w finale rozgrywek ekipie FC Barcelona.

W ubiegłym sezonie, w barwach "Czerwonych Diabłów", 29-latek zdobył jednego gola i zaliczył dziewięć asyst.

