Problem uzależnienia pojawił się, gdy nie byliśmy jego agentami. Mimo to postanowiliśmy nie zostawiać go samego. Próbowaliśmy mu w jakikolwiek sposób pomóc i muszę przyznać, że od chwili podpisania z nami kontraktu zachowuje się wzorowo

Za czyn, którego dopuścił się Fagioli, włoska federacja dopuszcza nawet trzyletnie zawieszenie. Jednak gdy podejrzany idzie na współpracę z organami ścigania, może liczyć na złagodzenie kary. Tak stało się w tym przypadku. We wtorkowe popołudnie media, a po chwili sama federacja poinformowały, że został on zdyskwalifikowany na siedem miesięcy z całej aktywności w profesjonalnym sporcie.

Piłkarz Juventusu zawieszony na 7 miesięcy. Wróci do gry na nowy sezon

Do treningów będzie mógł wrócić w czerwcu. Powinien więc pojawić się na lipcowych zajęciach na starcie przygotowań do sezonu 2023/24. Od czerwca przez co najmniej sześć miesięcy będzie też zobowiązany do uczestnictwa w terapii. Konkretny lekarz co 60 dni będzie składał prokuraturze raport z jego aktywności w tej kwestii.