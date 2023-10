Jasne stanowisko AS Romy ws. Nicoli Zalewskiego. Jest oficjalny komunikat

Na temat Zalewskiego wszystko zostało zmyślone. Informacja jest nieprawdziwa, nie mam na to dowodu, powiedziałem kompletną bzdurę. Na co ja liczyłem? Corona powiedział mi, że spotkamy się w Rzymie i porozmawiamy o nagrodzie - 20 tys. euro za każdą informację. Ja to przyjąłem, ponieważ miałem problemy finansowe

AS Roma stoi po stronie swoich zawodników

Wiele wskazuje na to, że Nicola Zalewski padł ofiarą oszustwa , a oskarżenia pod jego adresem nie mają pokrycia w rzeczywistości. Dlatego też 21-latek postanowił wytoczyć Fabrizio Coronie proces. AS Roma natomiast wydała oficjalne oświadczenie, w którym zajęła stanowisko wobec Zalewskiego, oraz oskarżonego przez dziennikarza Stephana El Shaarawy'ego.

"W nawiązaniu do krążących w ostatnich dniach pogłosek na temat rzekomego zaangażowania niektórych członków AS Romy w działaniach objętych śledztwem dotyczącym zakładów piłkarskich, AS Roma wyraża pełne wsparcie dla Nicoli Zalewskiego i Stephana El Shaarawy’ego, ofiar powtarzających się spekulacji, które niesłusznie zaszkodziły ich wizerunkowi. Klub całkowicie wierzy Nicoli i Stephanowi, którzy twierdzą, że nie mają nic wspólnego z tą sprawą" - brzmi komunikat AS Romy.