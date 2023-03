Fani Juventusu Turyn obiecywali sobie bardzo wiele po tym, co wydarzyło się minionego lata. Czteroletni kontrakt ze "Starą Damą" podpisał Paul Pogba , wówczas cieszący się tytułem aktualnego mistrza świata . Rychło miał zostać jednym z liderów włoskiego giganta.

We wrześniu piłkarz oddał się ostatecznie w ręce chirurgów. W efekcie nie tylko stracił finały MŚ , ale i wciąż pozostawał bez oficjalnego debiutu w ekipie "Bianconerich" .

Kłopoty Pogby w Turynie. Najpierw kara dyscyplinarna, teraz ponowna kontuzja

Po długiej i żmudnej rehabilitacji Pogba wrócił na boisko ostatniego dnia lutego . Wszedł na końcówkę meczu z Torino , potem taki sam los spotkał go w konfrontacji z Romą .

W miniony czwartek miał zagrać od początku w spotkaniu z Freiburgiem w 1/8 finału Ligi Europy . Do takiego scenariusza jednak nie doszło. Zawodnik został karnie odsunięty od drużyny , ponieważ dzień wcześniej spóźnił się na klubową kolację.

- Decyzja nie była trudna. Spóźnił się, nie pojawił się o wyznaczonej porze. Z szacunku dla grupy postanowiłem go odesłać do domu. Wezwałem go następnego dnia, oczekując wyjaśnień - tłumaczył w rozmowie ze Sky Italia trener Massimiliano Allegri.