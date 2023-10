Interwencja Szczęsnego zachwyciła cały świat. Polak zabrał głos, zaskoczył fanów

Fatalny błąd przy golu na 1:0 sprawił, że włoskie media nie miały dla niego żadnej litości. Swoje wsparcie dla zawodnika wyraził opiekun ekipy ze stolicy Piemontu, Massimiliano Allegri, który dał jasno do zrozumienia, że 33-latek jest dla niego jednym z najważniejszych piłkarzy .

Jak się jednak okazało, zmasowana krytyka w odpowiedni sposób wpłynęła na Wojciecha Szczęsnego, bo w dwóch meczach z rzędu zachował on czyste konto. W meczu z Atalantą bez cienia wątpliwości był jedną z najjaśniejszych postaci swojego zespołu, ratując Juventusowi cenny punkt.

Być może jego efektowna parada z 74. minuty zostanie nominowana do interwencji sezonu, bo Polak wspiął się na wyżyny swoich umiejętności, skutecznie stopując niemal idealne uderzenie Luisa Muriela .

Wojciech Szczęsny uratował Juventus. Po meczu skomentował swoją wybitną paradę

Tuż po końcowym gwizdku Wojciech Szczęsny stał się optymalnym "celem" dziennikarzy, którzy ochoczo pytali go o wspaniałą obronę z drugiej połowy.

- Jak to zrobiłem? Nie wiem! - podkreślił etatowy reprezentant Polski w pomeczowej rozmowie ze stacją DAZN. Golkiper nawiązał również do wstydliwej porażki z Sassuolo 2:4, zaznaczając, że gdy przegrywasz, to zawsze trzeba wyciągać odpowiednie wnioski oraz mocno pracować nad poprawą takiego stanu rzeczy.