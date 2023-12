"Interwencja sezonu" nie pomogła. Fantastyczna asysta i wielkie emocje w hicie Serie A

Zdecydowanie najważniejszą wiadomością dla kibiców AS Romy przed starciem z Juventusem był powrót do zdrowia Paulo Dybali. Argentyńczyka zabrakło w kilku ostatnich spotkaniach, w których rzymianie radzili sobie ze zmiennym szczęściem. Po urazie nie ma już śladu i dzięki temu znalazł się on w wyjściowym składzie na szlagier z Juventusem. Oprócz niego miejsce znalazło się też dla Nicoli Zalewskiego. Po drugiej stronie między słupkami stanął Wojciech Szczęsny. Arkadiusz Milik spotkanie rozpoczął na ławce.