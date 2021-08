Romelu Lukaku osiągnął już porozumienie z Chelsea i ma powrócić do Premier League. Nie powinno zatem dziwić, że Inter Mediolan błyskawicznie pozyskał nowego napastnika.



Jak twierdzą włoskie media "Nerazzurri" porozumieli się z AS Roma, w kwestii transferu Edina Dżeko. Atakujący w poprzednim sezonie rozegrał 38 spotkań, podczas których zdobył 13 bramek i zaliczył cztery asysty.





Edin Dżeko zastąpi Lukaku w Interze? Odbyły się testy medyczne

35-latek przebywa obecnie w Mediolanie i ma za sobą testy medyczne. Obeznany w transferowych realiach dziennikarz "Sky" Gianluca Di Marzio twierdzi, że rzymski klub nie otrzyma za piłkarza póki co opłaty. Inter ma natomiast wypłacić ok. 2 milionów euro w przypadku awansu ekipy z Lombardii do Serie A.



Umowa pomiędzy Dżeko a Interem ma obowiązywać do czerwca 2023 roku.



Wcześniejsze medialne doniesienia wskazywały na zainteresowanie Interu Duvanem Zapatą z Atalanty. Ostatnio więcej mówi się o rozmowach z zawodnikiem Lazio Joaquinem Correa, jednak nie jest on nominalnym napastnikiem.



PA



Reklama