Inter rozjechał rywala na San Siro. Ale co z Zielińskim? To nie tak miało być

Goście nie mówili głośno o żądzy rewanżu, bo nie pozwalała im na to fatalna seria w starciach z Interem. W lidze nie pokonali go w 12 ostatnich potyczkach. Tym razem też byli zupełnie bezradni, a kanonadę... rozpoczęli sami .

Inter urządza egzekucję. Zieliński bez debiutu w barwach mistrza Włoch

Napastnik reprezentacji Francji miał dzisiaj znakomity dzień i udowodnił to po zmianie stron. Nie minęło 120 sekund, a wpisał się na listę strzelców ponownie . Tym razem przytomnie odnalazł się w podbramkowym zamieszaniu i - mimo asysty czterech defensorów - uderzył nie do obrony.

W 56. minucie obrońcy Atalanty tak długo parodiowali futbol we własnym polu karnym, że musiało się to skończyć źle. Ponownie w roli kata wystąpił Thuram. To już była regularna egzekucja.