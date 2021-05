Inter Mediolan świętuje mistrzostwo Włoch! Zespół Antonio Conte przełamał dziewięcioletnią dominację Juventusu Turyn w świetnym stylu. Tytuł potwierdził wysokim zwycięstwem 5-1 nad Udinese Calcio.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Najdziwniejsza bramka Romelu Lukaku! (eleven sport). Wideo Eleven Sports

Reklama

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Mediolańczycy mieli już zapewniony tytuł mistrzowski, dlatego w ostatnim spotkaniu sezonu trener Antonio Conte dał odpocząć kilku kluczowym piłkarzom - m.in. Romelu Lukaku, Arturo Vidalowi, czy Ivanowi Perisziciowi. Wszyscy zaczęli spotkanie na ławce rezerwowych.

Reklama

To jednak w ogóle nie przeszkodziło Interowi w przypieczętowaniu mistrzowskiego sezonu zwycięstwem. Już w 8. minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Ashley Young. 35-letni okupił to bolesnym zderzeniem z bramkarzem, ale zdołał uprzedzić go i umieścić piłkę w bramce.

Inter potwierdził mistrzostwo Włoch

W 39. minucie na boisku pojawił się Christian Eriksen w miejsce kontuzjowanego Stefano Sensiego. I pokazał, że w końcówce sezonu odbudował swoją formę. Już kilka minut później zdobył bramkę na 2-0 bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego! Duńczykowi pomógł jeszcze rykoszet, gdy piłka odbiła się od muru.

W drugiej połowie Inter tylko potwierdził swoją znakomitą formę. Najpierw rzut karny pewnie wykorzystał Lautaro Martinez, a po chwili na boisku zameldowali się Periszić i Lukaku. Obaj szybko zdobyli także swoje bramki.



Periszić popisał się pięknym trafieniem z ostrego kąta, natomiast Lukaku bramkę zdobył... niechcący. Po strzale jego kolegi piłka trafiła w słupek, a następnie odbiła się od stojącego w pobliżu zaskoczonego Belga i wpadła do siatki.

W końcówce meczu rozmiary strat zmniejszył się z jedenastu metrów Roberto Pereyra.

Inter Mediolan - Udinese Calcio 5-1 (2-0)



Bramki: 1-0 Young (8.), 2-0 Eriksen (44.), 3-0 Martinez (55. - z rzutu karnego), 4-0 Periszić (64.), 5-0 Lukaku (71.), 5-1 Pereyra (79. - z rzutu karnego).

38. kolejka Włochy - Serie A

2021-05-23 15:00 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Manuel Volpi 5 1 Inter Mediolan Udinese Calcio Handanovič D'Ambrosio Bastoni Ranocchia Hakimi Mouh Vecino Sensi Young Gagliardini Pinamonti Martínez Musso Becão Samir Bonifazi De Paul Molina Lucero Stryger Zeegelaar Pereyra Walace Okaka Chuka SKŁADY Inter Mediolan Udinese Calcio Samir Handanovicz 88′ 88′ Juan Agustín Musso Danilo D'Ambrosio Rodrigo Nascimiento Franca Alessandro Bastoni Samir Caetano de Souza Santos Andrea Ranocchia Kevin Bonifazi 57′ 57′ Achraf Hakimi Mouh 69′ 69′ Rodrigo Javier De Paul Matias Vecino Nahuel Molina Lucero 39′ 39′ Stefano Sensi Jens Stryger Larsen 8′ 8′ Ashley Young 59′ 59′ Marvin Zeegelaar Roberto Gagliardini 79′ (k.) 79′ (k.) Roberto Maximiliano Pereyra 65′ 65′ Andrea Pinamonti 88′ 88′ Walace Souza Silva 55′ (k.) 55′ (k.) 26′ 26′ 57′ 57′ Lautaro Javier Martínez 59′ 59′ Stefano Okaka Chuka REZERWOWI 46′ 46′ Daniele Padelli 88′ 88′ Manuel Gasparini Ionuț Andrei Radu Simone Scuffet Stefan de Vrij Thomas Ouwejan Milan Szkriniar Thomas Battistella Nicolò Barella 69′ 69′ Jean-Victor Makengo 39′ 39′ 44′ 44′ Christian Eriksen 88′ 88′ Martin Palumbo 57′ 57′ 64′ 64′ Ivan Periszić Alessandro Rigo Arturo Vidal Salah Basha 57′ 57′ 71′ 71′ Romelu Lukaku 59′ 59′ Fernando Martín Forestieri 65′ 65′ Alexis Sanchez 59′ 59′ Fernando Llorente

STATYSTYKI Inter Mediolan Udinese Calcio 5 1 Posiadanie piłki 47,8% 52,2% Strzały 17 8 Strzały na bramkę 12 3 Rzuty rożne 3 2 Faule 13 16

Zdjęcie Christian Eriksen cieszy się ze zdobytej bramki / MATTEO BAZZI / PAP/EPA

WG