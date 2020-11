Inter Mediolan zaliczył świetny powrót w meczu przeciwko Torino i wygrał 4-2, pomimo początkowego dwubramkowego prowadzenia ekipy gości. Spotkanie cały czas trzymało w napięciu, dwie bramki padały po rzutach karnych, natomiast na decydujące trafienie trzeba było poczekać do samego końca starcia!

Inter Mediolan w ostatnim czasie ma bardzo duże problemy z ustabilizowaniem formy. Piłkarze z Lombardii przeplatają bowiem porażki z remisami, a w Serie A ostatnio wygrali niespełna miesiąc temu, gdy udało im się pokonać Genoę 2-0. Mecz przeciwko słabo spisującym się w tym sezonie Torino wydawał się być zatem dobrą szansą na przełamanie.



Pierwsza część gry nie przebiegała jednak po myśli "Nerazzurrich". Pierwsi na prowadzenie wyszli zawodnicy Torino. Tuż przed przerwą rozegrali oni bardzo składną akcję, po której Soualiho Meite zagrał piętą do Simone Zazy. Włoch wpadł w pole karne i pewnie dopełnił formalności, uderzając w dolny róg bramki strzeżonej przez Samira Handanovicia.



Druga część gry także rozpoczęła się o wiele lepiej dla drużyny gości. W 58. minucie Ashley Young w nieprzepisowy sposób zatrzymał Wilfrieda Singo i sędzia po konsultacji z systemem VAR zdecydował się podyktować rzut karny. Do wykonania stałego fragmentu podszedł Cristian Ansaldi i pewnie dopełnił formalności.



Piłkarze Interu nie zamierzali dać się jednak całkowicie zepchnąć do defensywy. Niespełna dwie minuty później po ogromnym zamieszaniu w polu karnym piłkę przyjął Young i zdołał umieścić ją w bramce Salvatora Sirigu. Trafienie uskrzydliło gospodarzy i momentalnie doprowadzili oni do wyrównania.



W 68. minucie Young popędził boczną strefą pola karnego i zagrał wzdłuż linii bramkowej. Na futbolówkę nabiegł Romelu Lukaku i z najbliższej odległości wepchnął ją do siatki.

"Nerazzurri" udowodnili, że są silniejszą drużyną dopiero w końcówce spotkania. W 83. minucie Nicolas Nkoulou sfaulował we własnym polu karnym Achrafa Hakimiego, a sędzia po skonsultowaniu swojej decyzji z systemem VAR, zdecydował się odgwizdać drugiego karnego w tym spotkaniu. "Jedenastkę" na bramkę zamienił natomiast Lukaku.

Gospodarze napędzeni zdobytą bramką po chwili ponownie trafili do siatki. Lukaku popisał się rajdem lewą flanką boiska i zagrał w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Lautaro Martinez i wpakował futbolówkę do bramki.

Całe spotkanie dla Torino zagrał Karol Linetty.



8. kolejka Włochy - Serie A

2020-11-22 15:00 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Federico La Penna Inter Mediolan Torino FC 4 2 DO PRZERWY 0-1 A. Sánchez 64' R. Lukaku 67',84' L. Martínez 90' S. Zaza 45' C. Ansaldi 62'

4 2 Inter Mediolan Torino FC Handanovič D'Ambrosio Bastoni Ranocchia Barella Hakimi Mouh Vidal Young Gagliardini Lukaku 2 Sánchez Sirigu Lyanco Bremer N'Koulou Meïté Singo Ansaldi Linetty Rincón Hernández Verdi Zaza SKŁADY Inter Mediolan Torino FC Samir Handanovicz Salvatore Sirigu 35′ 35′ 65′ 65′ Danilo D'Ambrosio Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović 46′ 46′ Alessandro Bastoni Gleison Bremer Silva Nascimento 74′ 74′ Andrea Ranocchia Nicolas Nkoulou Nicolò Barella Soualiho Meïté Achraf Hakimi Mouh 70′ 70′ Wilfried Stephane Singo Arturo Vidal 62′ (k.) 62′ (k.) Cristian Daniel Ansaldi 61′ 61′ 74′ 74′ Ashley Young Karol Linetty 65′ 65′ Roberto Gagliardini 85′ 85′ Tomás Eduardo Rincón Hernández 67′, 84′ (k.) 67′, 84′ (k.) Romelu Lukaku 31′ 31′ 42′ 42′ Simone Verdi 64′ 64′ 86′ 86′ Alexis Sanchez 45′ 45′ 90′ 90′ Simone Zaza REZERWOWI Ionuț Andrei Radu Vanja Milinković Savić Filip Stankovic Antonio Rosati Matteo Darmian Alessandro Buongiorno 74′ 74′ Stefan de Vrij Armando Izzo Lorenzo Moretti Nicola Murru 65′ 65′ Milan Szkriniar Ricardo Rodriguez Christian Eriksen 85′ 85′ Simone Edera 86′ 86′ Radja Nainggolan Altin Kryeziu 74′ 74′ Ivan Periszić Jacopo Segre Franco Orlando Vezzoni Andrea Belotti David Wieser 42′ 42′ Federico Bonazzoli 65′ 65′ 90′ 90′ Lautaro Javier Martínez 90′ 90′ Vincenzo Millico

STATYSTYKI Inter Mediolan Torino FC 4 2 Posiadanie piłki 55,1% 44,9% Strzały 17 13 Strzały na bramkę 8 8 Rzuty rożne 1 1 Faule 20 14