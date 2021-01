To był mecz trzymający w napięciu do samego końca. Inter Mediolan pokonał po dogrywce Fiorentinę 2-1 i awansował do ćwierćfinału Pucharu Włoch, w którym zmierzy się lokalnym rywalem - AC Milan. Zwycięskiego gola strzelił w 119. minucie Romelu Lukaku. Bartłomiej Drągowski oglądał mecz z ławki rezerwowych.

Na pierwszą bramkę piłkarze kazali nam czekać do 40. minuty, gdy Arturo Vidal dał Interowi prowadzenie, wykorzystując rzut karny.

Fiorentina skutecznie odpowiedziała po zmianie stron. W 57. minucie Cristian Kouame posłał piłkę pod poprzeczkę, doprowadzając do wyrównania.



Wybawicielem Interu okazał się Romelu Lukaku, który został wprowadzony na plac gry w 69. minucie w miejsce Lautaro Martineza. Belg w ostatniej chwili uratował swoją drużynę przed serią rzutów karnych, trafiając do siatki w 119. minucie.

W ćwierćfinale Inter zmierzy się w derbach Mediolanu z AC Milan. Będzie to więc mecz nie tylko o awans do półfinału, lecz przede wszystkim o prestiż.

Włochy - Puchar Włoch

2021-01-13 15:00 | Stadion: Stadio Artemio Franchi | Arbiter: Davide Massa ACF Fiorentina Inter Mediolan 1 2 PO DOGRYWCE C. Kouamé 57' A. Vidal 40' R. Lukaku 119'

