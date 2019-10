Inter Mediolan - Parma Calcio 2-2 w 9. kolejce Serie A

Inter nie wykorzystał potknięcia Juventusu (1-1 z Lecce) i także stracił punkty. Mediolańczycy tylko zremisowali 2-2 z Parmą, co zamknęło im drogę do objęcia fotelu lidera Serie A.

Zgodnie z przewidywaniami, to ekipa "Nerazzurrich" zdobyła bramkę jako pierwsza. Autor gola, Antonio Candreva, mógł mówić o sporym szczęściu - zanim jego strzał sprzed pola karnego wylądował w siatce, odbił się jeszcze od jednego z defensorów, co kompletnie zmyliło Luigiego Sepe. Była 23. minuta meczu.

Już siedem minut później to Parma cieszyła się z prowadzenia. Yann Karamoh najpierw sam pokonał Samimra Handanovicia, a potem jego z jego idealnego dogrania skorzystał Gervinho.

Inter zdołał wyrównać w 51. minucie, a przynajmniej wtedy Romelu Lukaku trafił do bramki. Gol został jednak uznany przez arbitra cztery i pół minuty później, bo tyle trwała analiza VAR. Ostatecznie arbiter stwierdził, że asystujący przy bramce Belga Candreva nie był na spalonym, co pozwoliło gospodarzom ponownie uwierzyć w triumf.

W końcówce dobrym strzałem głową popisał się po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Stefan de Vrij, chybił jednak minimalnie. Inter przeważał i zażarcie dążył do strzelenia bramki na wagę trzech "oczek". Siedem doliczonych minut nie wystarczyło mediolańczykom, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Zespoły Interu i Parmy, które do tej pory nie zanotowały ligowego remisu, podzieliły się punktami.

TB



Zdjęcie Sebastian Esposito przeżywa niewykorzystaną okazję / MIGUEL MEDINA / AFP

9. kolejka Włochy - Serie A

2019-10-26 18:00 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: D. Chiffi Inter Mediolan Parma Calcio 1913 2 2 DO PRZERWY 1-2 A. Candreva 23' R. Lukaku 51' Y. Karamoh 26' Y. Gervinho 30'

2 2 Inter Mediolan Parma Calcio 1913 Handanovicz Bastoni Biraghi Godin Szkriniar Barella Brozović Candreva Gagliardini Lukaku Martínez Sepe Darmian Dermaku Gagliolo Iacoponi Kulusevski Hernani Kucka Scozzarella Karamoh Gervinho SKŁADY Inter Mediolan Parma Calcio 1913 Samir Handanovicz 88′ 88′ Luigi Sepe Alessandro Bastoni 90′ 90′ Matteo Darmian Cristiano Biraghi Kastriot Dermaku 65′ 65′ Diego Godin 66′ 66′ Riccardo Gagliolo Milan Szkriniar Simone Iacoponi 13′ 13′ Nicolò Barella Dejan Kulusevski Marcelo Brozović Hernani Azevedo Júnior 23′ 23′ 44′ 44′ Antonio Candreva Juraj Kucka 84′ 84′ Roberto Gagliardini Matteo Scozzarella 51′ 51′ Romelu Lukaku 26′ 26′ 71′ 71′ Yann Karamoh 73′ 73′ Lautaro Javier Martínez 30′ 30′ 84′ 84′ Yao Kouassi Gervinho REZERWOWI Tommaso Berni Fabrizio Alastra Daniele Padelli Simone Colombi Kwadwo Asamoah 66′ 66′ Giuseppe Pezzella 65′ 65′ Stefan de Vrij 84′ 84′ Antonino Barillà Federico Dimarco Gastón Brugman Andrea Ranocchia 71′ 71′ Mattia Sprocati Valentino Lazaro Borja Valero 73′ 73′ 81′ 81′ Sebastiano Esposito 84′ 84′ Matteo Politano