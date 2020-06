Jeden transfer pociąga za sobą kolejny. Jeśli Lautaro Martinez odejdzie z Interu do Barcelony, to w jego miejsce do Mediolanu trafi Alexandre Lacazette, napastnik Arsenalu, twierdzi "Mundo Deportivo".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Juventus Turyn - Inter Mediolan 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

29-letni Francuz jest na czele listy życzeń włoskiego klubu ze względu na umiejętność gry w parze.

Reklama

W Interze sprawdza się bowiem system z dwójką atakujących. Martinez w tym sezonie strzelił we wszystkich rozgrywkach 16 goli, a Romelu Lukaku nawet siedem więcej.



Lacazette w bieżących rozgrywkach dziewięciokrotnie pokonywał bramkarzy rywali. Francuz na Emirates Stadium występuje od lipca 2017 roku. Wtedy przeszedł tam z Olympique'u Lyon za 53 miliony euro. Z "Kanonierami" na razie wywalczył tylko Tarczę Wspólnoty.