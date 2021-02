Inter Mediolan przegrał 1-2 z Juventusem Turyn w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Włoch. Gospodarze mieli sporą przewagę, ale podarowali dwa gole "Starej Damie". Cristiano Ronaldo kolejny raz udowodnił, że nie potrzebuje wiele, by zostać bohaterem spotkania.

To jedyna faza Pucharu Włoch, w której o awansie zadecyduje dwumecz. Rewanżowe spotkanie odbędzie się za tydzień, 9 lutego.

Spotkanie między dwoma z najsłynniejszych włoskich klubów zapowiadało się pasjonująco. Niedawno w lidze niespodziewanie 2-0 triumfowała ekipa z Mediolanu. Juventus w Serie A ogląda plecy AC Milan oraz Interu i być może Puchar Włoch będzie szansą na jedyne trofeum w tym sezonie.

Wojciech Szczęsny rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a okazję do gry w bramce otrzymał Gianluigi Buffon.



Inter objął prowadzenie już w 9. minucie! Z prawej strony doskonale zagrał w pole karne Nicolo Barella, a Lautaro Martinez mocno uderzył z pierwszej piłki. Buffon chyba mógł zachować się lepiej, bo zdołał odbić piłkę, ale ta przełamała jego ręce i wpadła do bramki!

Chwilę później żółtą kartkę za brutalny faul na Alexisie Sanchezu obejrzał Merih Demiral. Dla piłkarza Juventusu był to najniższy wymiar kary za atak na wysokości kolana przeciwnika.



W 25. minucie sędzia dość długo oglądał sytuację na monitorze VAR. Juan Cuadrado co prawda nie miał szans dojść do piłki, ale był pociągany za koszulkę przez Ashley'a Younga. Arbiter w końcu uznał, że należy podyktować rzut karny dla "Starej Damy".

Do piłki podszedł Cristiano Ronaldo. Portugalczyk huknął pod poprzeczkę w środek bramki i było już 1-1!



Niespełna 10 minut później było już 2-1 dla Juventusu. Defensywa Interu znów zachowała się w sposób karygodny. Bramkarza Samir Handanović wyszedł daleko przed pole karne, ale uprzedził go obrońca Alessandro Bastoni. 21-latek stracił jednak piłkę na rzecz Ronaldo, a ten bez problemu trafił sprzed pola karnego do zupełnie pustej bramki.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo zdobył dwie bramki w meczu z Interem Mediolan / MATTEO BAZZI / PAP/EPA

Inter był bardzo bliski wyrównania 11 minut po zmianie stron. Wówczas to Alexis Sanchez już cieszył się ze zdobytej bramki, ale Demiral w ostatniej chwili wybił zmierzającą do bramki piłkę!



Kolejne minuty także należały do mediolańczyków, którzy sprawiali, że Gianluigi Buffon musiał nawiązać do lat swojej największej świetności. Juventus długimi momentami miał problem, by w ogóle opuścić własną połowę. Kwadrans przed końcem Andrea Pirlo zdecydował się nawet ściągnąć z boiska Ronaldo, wprowadzając za niego Alvaro Moratę.



Końcówka meczu bardziej od piłki nożnej przypominała zawody w wykonywaniu spóźnionych wślizgów. To odpowiadało Juventusowi, który dowiózł prowadzenie do końca spotkania i jest w dobrej sytuacji przed rewanżem.



Inter Mediolan - Juventus Turyn 1-2 (1-2)

Bramka: 1-0 Martinez (9.), 1-1 Ronaldo (26. - z rzutu karnego), 1-2 Ronaldo (35.).



Włochy - Puchar Włoch

2021-02-02 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Giampaolo Calvarese STATYSTYKI Inter Mediolan Juventus Turyn 1 2 Posiadanie piłki 48,3% 51,7% Strzały 10 12 Strzały na bramkę 6 8 Rzuty rożne 4 2 Faule 17 12 Spalone 2 1

1 2 Inter Mediolan Juventus Turyn Buffon Cuadrado Demiral de Ligt Sandro Bentancur McKennie Bernardeschi Rabiot Kulusevski Ronaldo 2 Handanovič Škriniar Bastoni de Vrij Barella Darmian Vidal Young Brozović Martínez Sánchez SKŁADY Inter Mediolan Juventus Turyn Samir Handanovicz Gianluigi Buffon Milan Szkriniar Juan Cuadrado 85′ 85′ Alessandro Bastoni 14′ 14′ Merih Demiral Stefan de Vrij 47′ 47′ Matthijs de Ligt Nicolò Barella 32′ 32′ . Alex Sandro Matteo Darmian 76′ 76′ Rodrigo Bentancur 38′ 38′ 73′ 73′ Arturo Vidal 90′ 90′ Weston McKennie 26′ 26′ 66′ 66′ Ashley Young 69′ 69′ Federico Bernardeschi 85′ 85′ Marcelo Brozović Adrien Rabiot 9′ 9′ Lautaro Javier Martínez 90′ 90′ Dejan Kulusevski 90′ 90′ Alexis Sanchez 26′ (k.), 35′ 26′ (k.), 35′ 45′ 45′ 77′ 77′ Cristiano Ronaldo REZERWOWI Daniele Padelli Carlo Pinsoglio Ionuț Andrei Radu Wojciech Szczęsny Danilo D'Ambrosio Leonardo Bonucci Aleksandar Kolarov 90′ 90′ Giorgio Chiellini Andrea Ranocchia 69′ 69′ Danilo 73′ 73′ Christian Eriksen Radu Drăgușin Roberto Gagliardini Gianluca Frabotta 66′ 66′ Ivan Periszić Daouda Peeters 85′ 85′ Stefano Sensi 76′ 76′ 86′ 86′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Matias Vecino 90′ 90′ Federico Chiesa 85′ 85′ Andrea Pinamonti Nicolò Fagioli 77′ 77′ 90′ 90′ Alvaro Morata

