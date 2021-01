Klasyk dla Interu! Zawodnicy z Mediolanu nie dali szans Juventusowi i pokonali „Starą Damę” 2-0. Wojciech Szczęsny robił co mógł, jednak dziś goście byli zdecydowanie słabsi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Inter Mediolan – Juventus Turyn 2-0. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

"La Gazzetta dello Sport" w zapowiedzi pierwszych w tym roku Derby d'Italia rozpisywała się o "bitwie goli". Na boisku stanęło bowiem naprzeciw siebie dwóch bardzo skutecznych w tym sezonie strzelców. Przed rozpoczęciem spotkania Cristiano Ronaldo przewodził w klasyfikacji strzeleckiej z dorobkiem 15 bramek, a drugie miejsce (ex aequo z Ciro Immobile) zajmował Romelu Lukau, który trafiał do siatki już 12 razy.



Starcie miało także dodatkowy podtekst jeżeli chodzi o trenerów. Antonio Conte był szkoleniowcem Andrei Pirlo, jeszcze podczas pracy w Juventusie. Były zawodnik "Starej Damy" przyznał, że imponuje mu postać Conte, ale nie zamierza kopiować żadnych rozwiązań i woli podążać własną drogą.



Obie ekipy od samego początku starcia ruszyły do ataku. Najpierw składnymi akcjami obronę rywali próbowali "rozerwać" piłkarze Juventusu, a na ich starania odpowiedział Marcelo Brozović uderzeniem z rzutu wolnego. Pędząca piłka minęła jednak słupek.



Piłkarze nie zwalniali tempa i już po chwili CR7 umieścił piłkę w siatce. Radość Portugalczyka przerwał jednak sędzia, który odgwizdał spalonego. Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie.



Nicolo Barella precyzyjnie dograł piłkę w pole karne, a uderzeniem głową do bramki wbił ją Arturo Vidal. Dla byłego gracza m.in. Juventusu było to pierwszy gol zdobyty dla Interu w tym sezonie Serie A.



Zdjęcie Arturo Vidal nie dał szans Wojciechowi Szczęsnemu na interwencję / MATTEO BAZZI / PAP/EPA

Reklama

Gospodarze podbudowani golem atakowali coraz śmielej. W 23. minucie Barella ponownie napędził akcję "Nerazzurrich" i futbolówka trafiła do Lukaku. Napastnik znalazł się w sytuacji sam na sam z Wojciechem Szczęsnym i górą był reprezentant Polski. Piłka wróciła na boisko, lecz dobitka Lautaro Martineza okazała się niecelna.



Ataki graczy Conte nie ustawały. Najpierw kolejną dobrą okazję zepsuł Martinez, a kilka chwil później zbyt lekki strzał oddał Lukaku i ponownie skutecznie interweniował Szczęsny.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla drużyny z Lombardii. Alessandro Bastoni zagrał z głębi boiska do Barelli, a ten ruszył w kierunku bramki i precyzyjnym strzałem pod poprzeczkę pokonał polskiego golkipera.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Wyjątkowy brak skuteczności był dziś znakiem szczególnym Martineza. W 71. minucie otrzymał on dobre podanie od Lukaku. Argentyńczyk poradził sobie z atakującymi go defensorami, lecz ponownie chybił.



Na bardziej konkretny atak swoich ulubieńców, kibice Juventusu musieli poczekać do 87. minuty starcia. Strzał oddał Federico Chiesa, lecz dobrze interweniował Samir Handanović.



Na uderzenie gracza "Starej Damy" w doliczonym czasie gry odpowiedział Achraf Hakimi. Kopnął on piłkę zdecydowanie za mocno i poszybowała ona ponad poprzeczką.

Dla piłkarzy z Mediolanu było to pierwsze ligowe zwycięstwo z Juventusem od sierpnia 2016 roku.

Serie A - wyniki, tabela, terminarz



PA



18. kolejka Włochy - Serie A

2021-01-17 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Daniele Doveri Inter Mediolan Juventus Turyn 2 0 DO PRZERWY 1-0 A. Vidal 12' N. Barella 52'

2 0 Inter Mediolan Juventus Turyn Szczęsny Danilo Bonucci Chiellini Frabotta Bentancur Chiesa Rabiot Ramsey Morata Ronaldo Handanovič Škriniar Bastoni de Vrij Barella Hakimi Mouh Vidal Young Brozović Lukaku Martínez SKŁADY Inter Mediolan Juventus Turyn Samir Handanovicz Wojciech Szczęsny Milan Szkriniar Danilo Alessandro Bastoni 36′ 36′ Leonardo Bonucci Stefan de Vrij Giorgio Chiellini 52′ 52′ 67′ 67′ Nicolò Barella 58′ 58′ Gianluca Frabotta Achraf Hakimi Mouh Rodrigo Bentancur 12′ 12′ 77′ 77′ Arturo Vidal Federico Chiesa 60′ 60′ 72′ 72′ Ashley Young 58′ 58′ Adrien Rabiot Marcelo Brozović 58′ 58′ Aaron Ramsey Romelu Lukaku 62′ 62′ Alvaro Morata 86′ 86′ Lautaro Javier Martínez Cristiano Ronaldo REZERWOWI Daniele Padelli Gianluigi Buffon Ionuț Andrei Radu Giovanni Gabriele Garofani 72′ 72′ Matteo Darmian Carlo Pinsoglio Aleksandar Kolarov Merih Demiral Andrea Ranocchia Alessandro Di Pardo Christian Eriksen Radu Drăgușin 77′ 77′ Roberto Gagliardini 58′ 58′ Dejan Kulusevski Ivan Periszić 58′ 58′ Weston McKennie Stefano Sensi Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Andrea Pinamonti Filippo Ranocchia 86′ 86′ Alexis Sanchez 58′ 58′ Federico Bernardeschi Nicolò Fagioli

STATYSTYKI Inter Mediolan Juventus Turyn 2 0 Posiadanie piłki 48,8% 51,2% Strzały 15 6 Strzały na bramkę 7 4 Rzuty rożne 3 4 Faule 8 14