Siedem milionów euro rocznie netto i pięcioletni kontrakt. Tak ma kusić Lautara Martineza FC Barcelona, żeby zawodnik odszedł z Interu Mediolan, podał "Tuttosport".

Kluby czekają jeszcze negocjacje, a argentyński napastnik cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym i zapewne wybierze najlepszą dla siebie ofertę.

Pozyskanie Martineza to główny cel "Dumy Katalonii" w letnim okienku transferowym, a dzięki takiej kuszącej propozycji chce mieć piłkarza po swojej stronie.



Argentyńczyk w Interze zarabia dwa miliony euro rocznie, Włosi chcą mu podwoić zarobki, ale to i tak będzie mniej w stosunku do oferty Barcelony.



Klauzula w kontrakcie Martineza wynosi 111 mln euro, ale jeśli sam zawodnik będzie naciskał na odejście to, według "Tuttosport", Inter zadowoli się kwotą w granicach 80-90 mln euro.



22-letni napastnik w Mediolanie gra od lipca 2018 roku. W tym sezonie w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 16 goli.

Zdjęcie Lautaro Martinez celebrujący bramkę dla Interu Mediolan. W tle Diego Godin. / LLUIS GENE / AFP

Pawo