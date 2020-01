Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", Inter Mediolan jest bardzo bliski pozyskania zawodnika Tottenhamu - Christiana Eriksena. Duńczyk prawdopodobnie pojawi się w poniedziałek na testach medycznych.

Inter Mediolan kontynuuje transferową ofensywę i po pozyskaniu Ashleya Younga oraz Victora Mosesa, włodarzom "Nerazzurrich" prawdopodobnie uda się również pozyskać Christiana Eriksena. Włoski klub interesował się duńskim pomocnikiem już od jakiegoś czasu. Przez długi czas transfer nie mógł dojść jednak do skutku i sam Jose Mourinho stwierdził, że nie rozumiał wcześniejszego entuzjazmu kibiców Interu.



Teraz sprawy mają się układać inaczej. Pierwszy informację o pozyskaniu Eriksena podał słynący z nieomylności dziennikarz "Guardiana" Fabrizio Romano. Kwota transferu nie jest jeszcze znana, jednak jak donosi "Eurosport Italia" oscyluje w granicach 20 milionów euro. Z kolegi "La Gazzetta" twierdzi, że zawodnik już w poniedziałek może się pojawić w Mediolanie.



Duńczyk miałby być trzecim z czterech prawdopodobnych transferów klubu z Lombardii. Inter niejako sam potwierdził te doniesienia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Potwierdzenie transferu Younga było zakończone opisem "1/4", a Mosesa "1/3". Według włoskich mediów dwa kolejne cele transferowe Interu to wyżej wspomniany Eriksen i Olivier Giroud.



Francuski napastnik miałby być uzupełnieniem składu, lecz Antonio Conte wierzy, że uda mu się odbudować jego formę, tak jak zrobił to w przypadku Romelu Lukaku. Belg sam stwierdził, że Włoch potrafi przemówić do zawodników i obudzić ich. Inter zajmuje obecnie 2. miejsce w Serie A. "Nerazzurri" stracili pozycję lidera po niedawnych remisach z Atalantą i Lecce.



