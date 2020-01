Sebastian Walukiewicz zaliczył kolejne spotkanie w barwach Cagliari Calcio. Jego drużyna zremisowała na wyjeździe 1-1 z Interem Mediolan.

Trudne zadania stawia przed Sebastianem Walukiewiczem trener Cagliari Calcio. Po debiucie przeciwko Sampdorii wystawiał młodego polskiego obrońcę przeciwko Juventusowi oraz Interowi. Dziś Walukiewicz ponownie zagrał przeciwko drużynie z Mediolanu.

I choć 19-latek zaliczył kilka udanych interwencji oraz dobrze prezentował się w wyprowadzeniu piłki, to stracona przez Cagliari bramka obciąża jego konto. Po dośrodkowaniu Ashleya Younga Polak przegrał pojedynek o pozycję z Lautaro Martinezem, a ten głową wpakował piłkę do bramki.

Trener i ławka rezerwowych Cagliari utrzymywała, że Walukiewicz był faulowany przez napastnika, ale sędzia utrzymał swoją decyzję do końca.

Wydawało się więc, że Inter dowiezie do końca spokojne zwycięstwo, ale od czego Cagliari ma w swoich szeregach Radję Nainggolana. To właśnie on cudownym uderzeniem zza pola karnego doprowadził do wyrównania w 78. minucie meczu.

W doliczonym czasie gry czerwoną kartką został ukarany Lautaro Martinez. Argentyńczyk najpierw sfaulował Walukiewicza, a potem, gdy sędzia pokazał mu żółtą kartkę, ruszył z pretensjami do arbitra. Musiały paść niecenzuralne słowa, bo po chwili arbiter wyciągnął czerwoną kartkę!



Inter jest wiceliderem włoskiej Serie A i traci trzy punkty do Juventusu (ma rozegrany mecz więcej). Cagliari jest na wysokiej szóstej pozycji.

Inter Mediolan - Cagliari Calcio 1-1 (1-0)



Bramki: 1-0 Martinez (29.), 1-1 Nainggolan (78.)

Czerwona kartka: Inter - Martinez (90+4.)



21. kolejka Włochy - Serie A

2020-01-26 12:30 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: G. Manganiello Inter Mediolan Cagliari Calcio 1 1 DO PRZERWY 1-0 L. Martínez 29' R. Nainggolan 78'

1 1 Inter Mediolan Cagliari Calcio Handanovicz Bastoni Biraghi de Vrij Szkriniar Young Barella Sensi Valero Lukaku Martínez Cragno Klavan Pellegrini Walukiewicz Pedro Nainggolan Faragò Ioniţă Nandez Oliva Giménez Simeone SKŁADY Inter Mediolan Cagliari Calcio Samir Handanovicz Alessio Cragno Alessandro Bastoni Ragnar Klavan 85′ 85′ Cristiano Biraghi 76′ 76′ Luca Pellegrini 83′ 83′ Stefan de Vrij Sebastian Walukiewicz 17′ 17′ Milan Szkriniar João Pedro Geraldino dos Santos Galvão Ashley Young 78′ 78′ 86′ 86′ Radja Nainggolan 61′ 61′ Nicolò Barella Paolo Pancrazio Faragò 82′ 82′ Stefano Sensi Artur Ionita Borja Valero Nahitan Nandez 45′ 45′ Romelu Lukaku 74′ 74′ Christian Gabriel Oliva Giménez 29′ 29′ 90′ 90′ 90′ 90′ Lautaro Javier Martínez Giovanni Pablo Simeone REZERWOWI Tommaso Berni Rafael de Andrade Bittencourt Pinheiro Daniele Padelli Robin Olsen Danilo D'Ambrosio Charalampos Lykogiannis 85′ 85′ Federico Dimarco 76′ 76′ Federico Mattiello 17′ 17′ Diego Godin Valter Birsa Andrea Ranocchia 86′ 86′ Luca Cigarini Lucien Agoume 74′ 74′ Lucas Nahuel Castro Victor Moses F. Porru Sebastiano Esposito Luca Gagliano 82′ 82′ Alexis Sanchez