Inter Mediolan nie dał szans niżej notowanej Bologni i pokonał ekipę Sinisy Mihajlovicia 3-1. Całe spotkanie w bramce gości rozegrał Łukasz Skorupski.

Piłkarze Interu Mediolan po zremisowanym starciu z Atalantą 1-1 i coraz większych naciskach ze strony kibiców, zaczęli grać lepiej. "Nerazzurri" wygrali trzy ostatnie ligowe starcia z rzędu, co zdecydowanie poprawiło ich sytuację w tabeli Serie A.



Gospodarze od samego początku spotkania ruszyli do ataku i już w 16. minucie udało im się wyjść na prowadzenie. Ivan Periszić dograł piłkę w pole karne i po sporym zamieszaniu znalazła się ona pod nogami Romelu Lukaku. Napastnik Interu zdołał się obrócić i pewnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce.



Reprezentant Belgii mógł dołożyć kolejne trafienie już po kilkunastu minutach, lecz świetnym wyjściem z bramki zatrzymał go Łukasz Skorupski. Polski bramkarz rzucił się przed pędzącym Lukaku i nogą odbił futbolówkę. Golkiper "Rossoblu" był jednak bezradny kilka chwil później. Marcelo Brozović dograł precyzyjną piłkę z głębi boiska do Achrafa Hakimiego, a ten dopełnił formalności.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla zawodników ekipy gości. Roberto Soriano wpadł w pole karne i podał wzdłuż linii bramkowej. Na futbolówkę nabiegł Emanuel Vignato i wepchnął ją do bramki.



Bramka nie spotęgowała ataków Bologni, bowiem już po trzech minutach gospodarze ponownie strzelili gola. Arturo Vidal podał do Hakimiego, a ten popędził w stronę bramki Skorupskiego. Były gracz Borussii złamał akcję do środka i płaskim uderzeniem w dolny róg bramki pokonał reprezentanta Polski.



10. kolejka Włochy - Serie A

2020-12-05 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Paolo Valeri Inter Mediolan Bologna FC 1909 3 1 DO PRZERWY 2-0 R. Lukaku 16' A. Hakimi 45',70' E. Vignato 67'

3 1 Inter Mediolan Bologna FC 1909 Handanovič Škriniar Bastoni de Vrij Hakimi Mouh 2 Vidal Gagliardini Perišić Brozović Lukaku Sánchez Skorupski Medel Tomiyasu Danilo De Silvestri Schouten Soriano Barrow Hickey Svanberg Palacio SKŁADY Inter Mediolan Bologna FC 1909 Samir Handanovicz Łukasz Skorupski Milan Szkriniar 63′ 63′ Gary Medel 83′ 83′ Alessandro Bastoni Takehiro Tomiyasu Stefan de Vrij 74′ 74′ Larangera Danilo 45′, 70′ 45′, 70′ 66′ 66′ 71′ 71′ Achraf Hakimi Mouh Lorenzo De Silvestri 71′ 71′ Arturo Vidal Jerdy Schouten Roberto Gagliardini Roberto Soriano Ivan Periszić 79′ 79′ Musa Barrow Marcelo Brozović 54′ 54′ 63′ 63′ Aaron Hickey 16′ 16′ 71′ 71′ Romelu Lukaku 63′ 63′ Mattias Svanberg 90′ 90′ Alexis Sanchez 79′ 79′ Rodrigo Palacio REZERWOWI Daniele Padelli Angelo Esmael da Costa Júnior Filip Stankovic Arturo Calabresi 83′ 83′ Danilo D'Ambrosio 63′ 63′ Omari Khailoti 71′ 71′ Matteo Darmian Ibrahima M'baye Andrea Ranocchia Nehuén Mario Paz Ashley Young Andri Fannar Baldursson 71′ 71′ Nicolò Barella 63′ 63′ Nicolás Martín Domínguez 90′ 90′ Christian Eriksen Kingsley Dogo Michael Stefano Sensi 79′ 79′ Simone Rabbi 71′ 71′ Lautaro Javier Martínez Nicola Sansone 79′ 79′ Edoardo Vergani 63′ 63′ 67′ 67′ Emanuel Vignato

STATYSTYKI Inter Mediolan Bologna FC 1909 3 1 Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 12 12 Strzały na bramkę 10 8 Rzuty rożne 7 3 Faule 12 13