Oficjalna strona Interu Mediolan poinformowała, że Arturo Vidal został nowym zawodnikiem "Nerazzurrich". Piłkarz podpisał dwuletni kontrakt i ponownie będzie prowadzony przez Antonio Conte.

Arturo Vidal wczoraj pojawił się w Mediolanie, a dziś Inter potwierdził, że Chilijczyk zostanie nowym piłkarzem klubu. Rano zostały przeprowadzone testy medyczne, a później zawodnik podpisał kontrakt. Vidal miał się już również pojawić na treningu ekipy z Mediolanu.



Chilijczyk przeniósł się do Interu z FC Barcelona. "Duma Katalonii" potwierdziła, że napastnik kosztował drużynę z Serie A milion euro w bonusach.

Dla Interu Mediolan nie była to pierwsza próba pozyskania pomocnika. Drużyna z Lombardii miała próbować ściągnąć go już zimą, jednak wówczas transfer nie doszedł do skutku. Jednym z największym zwolenników sprowadzenia Vidal był trener "Nerazzurrich" Antonio Conte, który trenował go podczas pracy w Juventusie.

Włoch widziałby w nim zawodnika operującego pomiędzy linią pomocy a atakiem. Vidal ma wnieść też dużo charyzmy do szatni Interu Mediolan. Wcześniej klub wzmocnili Achraf Hakimi i Aleksandar Kolarov.



Ekipa z Lombardii nie zagrała w 1. kolejce Serie A i sezon zainauguruje 26.09 (sobota), o godzinie 20:45. Rywalem drużyny Conte będzie Fiorentina.



