Inter Mediolan jest gotów oddać Milana Škriniara w wymianie za Anthony'ego Martiala z Manchesteru United, twierdzi Calcio Mercato.

"Czerwone Diabły" wyceniają Francuza na około 70 milionów euro, ale klub Serie A ma nadzieję, że cena spadnie, gdy dołoży słowackiego obrońcę.

Antonio Conte, szkoleniowiec Interu, uważa, że Martial pasuje do stylu gry jego drużyny. Problem w tym, że umowa napastnika na Old Trafford jest ważna przez jeszcze cztery lata.



24-letni Francuz w tym sezonie w 41 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 21 goli i zaliczył osiem asyst.



Martial do Manchesteru United trafił we wrześniu 2015 roku.



Z kolei Škriniar gra na Giuseppe Meazza od lipca 2017 roku. Niewiele starszy od Francuza, bo ma już skończone 25 lat, w bieżącym sezonie rozegrał 37 meczów dla Interu we wszystkich rozgrywkach i zaliczył dwie asysty.



