Inter Mediolan awansował do półfinału Pucharu Włoch. W derbowym starciu na stadionie Giuseppe Meazzy wygrał z AC Milan 2-1. Jak przystało na derby na murawie nie było spokojnie. Przed przerwą wymiana zdań pomiędzy Romelu Lukaku a Zlatanem Ibrahimoviciem, a po zmianie stron czerwona kartka dla Szweda.

Włochy - Puchar Włoch

2021-01-26 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Paolo Valeri Inter Mediolan AC Milan 2 1 DO PRZERWY 0-1 R. Lukaku 71' C. Eriksen 90' Z. Ibrahimović 31'

Lepiej w spotkanie weszli piłkarze Milanu, którzy atakowali, ale nie skończyło się to bramką.

W 20. minucie goście stracili Simona Kjaera. Duński stoper, jeden z najlepszych w Serie A w tym sezonie zszedł z boiska z powodu kontuzji. Zastąpił go debiutujący w Milanie Fikayo Tomori, który przeszedł z Chelsea.



Inter powoli wracał do gry i w 24. minucie miał dobrą okazję. Romelu Lukaku zdołał odwrócić się w polu karnym, mimo presji ze strony Alessia Romagnolego, i oddać strzał sparowany nogami przez Cipriana Tatarusanu. Rumuński bramkarz zastępował we wtorek Gianluigiego Donnarummę.



Milan objął prowadzenie w 31. minucie. Po rzucie wolnym wykonywanym przez Brahima Diaza, piłkarze Interu nie byli w stanie wybić piłki, Soualiho Meïté zgrał głową do Zlatana Ibrahimovicia, a 39-letni napastnik przymierzył z pola karnego bardzo precyzyjnie (futbolówka po drodze przeszła między nogami Aleksandara Kolarova), trafiając od słupka do siatki.



Gospodarze odpowiedzieli w 37. minucie. Z kilku metrów "główkował" Alexis Sanchez, ale trafił piłką w Theo Hernandeza.

W końcówce pierwszej połowy doszło jeszcze do "przepychanek" na murawie. Zaczęło się od starcia Lukaku z Romagnolim, ale potem doszło do wymiany "uprzejmości" pomiędzy Belgiem a Ibrahimoviciem. Najpierw dwaj napastnicy ruszyli do siebie, stykając się głowami, a następnie trwała między nimi wymiana zdań. Sędzia Paolo Valeri pokazał obu po żółtej kartce, ale nie rozwiązało to problemu. Po ostatnim gwizdku widać było jak koledzy powstrzymują Lukaku, który cały czas miał cos do powiedzenia Szwedowi.



Po zmianie stron zaatakował Inter. Tatarusanu musiał się wykazać po uderzeniu z kąta w wykonaniu Sancheza. Gospodarze przeważali, a sytuacja Milanu skomplikowała się w 58. minucie. Ibrahimović sfaulował na środku boiska Kolarova i zobaczył drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę.

Podopieczni Antonia Contego wyrównali w 71. minucie. Lukaku perfekcyjnie wykonał rzut karny, piłka po strzale Belga odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki. "Jedenastka" została podyktowana za faul Rafaela Leao, który zahaczył Nicolę Barellę. Sędzia Valeri nie odgwizdał jednak przewinienia od razu, zdecydował się na to dopiero po oglądnięciu powtórek na monitorze.



Potem mieliśmy problemy zdrowotne arbitra Valerego, który najpierw szukał pomocy lekarskiej, ale przegrał tę walkę i musiał go zastąpić Daniele Chiffi. Przerwa związana z wymianą sędziów trwała kilka minut.

W 89. minucie szansę miał Lautaro Martinez. Argentyńczyk popędził na bramkę, uderzył, ale wprost w Tatarusanu.



Chwilę później Lukaku rozegrał piłkę na jeden kontakt z Martinezem w polu karnym i oddał strzał sparowany jednak przez rumuńskiego bramkarza.



Z powodu przerw sędziowie doliczyli 10 minut, a w siódmej Inter zadał decydujący cios. Rezerwowy Christian Eriksen posłał piłkę nad murem z rzutu wolnego, a Tatarusanu nawet się nie ruszył.



"Nerazzurri" w półfinale zagrają z lepszym z pary Juventus Turyn - SPAL Ferrara.



2 1 Inter Mediolan AC Milan Handanovič Škriniar Kolarov de Vrij Barella Darmian Perišić Vidal Brozović Lukaku Sánchez Tătărușanu Dalot Kjær Romagnoli Hernández Meïté Saelemaekers Leão Kessié Díaz Ibrahimović SKŁADY Inter Mediolan AC Milan Samir Handanovicz Ciprian Tatarusanu Milan Szkriniar José Diogo Dalot Teixeira 90′ 90′ Aleksandar Kolarov 17′ 17′ 20′ 20′ Simon Kjaer Stefan de Vrij Alessio Romagnoli Nicolò Barella Theo Bernard François Hernández 46′ 46′ Matteo Darmian Soualiho Meïté 67′ 67′ Ivan Periszić 85′ 85′ Alexis Saelemaekers Arturo Vidal 85′ 85′ Rafael Alexandre Conceição Leão 52′ 52′ 88′ 88′ Marcelo Brozović 90′ 90′ Franck Yannick Kessié 71′ (k.) 71′ (k.) 45′ 45′ Romelu Lukaku 60′ 60′ Brahim Abdelkader Díaz Alexis Sanchez 31′ 31′ 45′ 45′ 58′ 58′ Zlatan Ibrahimovic REZERWOWI Daniele Padelli Antonio Donnarumma Ionuț Andrei Radu Andreas Kristoffer Jungdal Alessandro Bastoni Davide Calabria 46′ 46′ 90′ 90′ Achraf Hakimi Mouh Pierre Kalulu Kyatengwa Andrea Ranocchia 85′ 85′ Samuel Castillejo Azuaga 90′ 90′ Ashley Young Jens Petter Hauge 88′ 88′ 90′ 90′ Christian Eriksen 85′ 85′ Rade Krunić Roberto Gagliardini Daniel Maldini Stefano Sensi 60′ 60′ 64′ 64′ Ante Rebić 67′ 67′ Lautaro Javier Martínez 20′ 20′ Fikayo Tomori Andrea Pinamonti

