Samir Handanović to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci "Nerazzurrich" - Słoweniec z klubem związany jest od 2012 roku, regularnie występuje między słupkami bramki zespołu z Lombardii i do tego dzierży opaskę kapitana drużyny. Jego pozycja jest obecnie niezachwiana, ale istnieje jeden konkretny problem - zawodnik ten nie jest już młody, nawet jak na golkipera.

Piłkarz ma już 37 lat i Inter Mediolan nie może wiecznie czekać z szukaniem jego następcy. Wszystko jednak wskazuje na to, że mistrzowie Włoch są na ostatniej prostej, by dopiąć transfer nowej "jedynki".



Serie A. Inter Mediolan niebawem zatrudni nowego bramkarza. Będzie nim Andre Onana

Jak informuje dziennikarz Fabrizio Romano, kontrakt z mediolańskim klubem w najbliższych tygodniach - ale już na pewno w styczniu - podpisze Andre Onana, obecnie związany z amsterdamskim Ajaksem. Kameruńczyk jest pewien swego i nie szuka żadnych innych negocjacji - choć żywo miała nim być zainteresowana FC Barcelona.



25-latek nie zamieni jednak od razu Holandii na Włochy - umowa zostanie zawarta, natomiast Onana wypełni do końca swoje zobowiązania - Ajax pożegna więc swojego zawodnika wraz z końcem czerwca 2022 roku.



Według informacji dochodzących z Włoch, Kameruńczyk miałby się związać z ekipą "Nerazzurrich" na cztery lata, za każdy rok inkasując trzy miliony euro. Co to oznacza dla Handanovicia?



Serie A. Samir Handanović pożegna się z Interem?

Słoweniec, jako że nie zamierza na razie kończyć kariery, ma dwa rozwiązania: albo pogodzi się z rolą drugiego bramkarza w Interze i zostanie w Lombardii na dłużej (do czego ma go zresztą namawiać klub) albo będzie musiał poszukać szczęścia gdzieś indziej. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca przyszłego roku - dokładnie dzień później Onana stanie się oficjalnie piłkarzem Interu.



Zespół z Mediolanu w tym sezonie radzi sobie wyśmienicie w Serie A - obecnie podopieczni Simone Inzaghiego z 43 punktami na koncie są samodzielnymi liderami włoskiej ekstraklasy, wyprzedzając o cztery "oczka" drugie Napoli.



W lidze ostatni raz Inter stracił punkty na początku listopada - wówczas zremisował 1-1 z Milanem. Swój następny mecz "Nerazzurri" rozegrają z Torino 22 grudnia.

